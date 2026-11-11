르세라핌 카즈하 / 사진=텐아시아 DB

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)의 일본인 멤버 카즈하가 항일 독립운동을 소재로 한 한국 드라마를 시청 중이라고 밝혔다.카즈하는 최근 팬 소통 플랫폼 위버스를 통해 팬들과 소통했다. 한 팬이 "카즈하, 잘 지내? 혹시 보는 드라마 있어?"라고 묻자 카즈하는 "100일의 거짓말"이라고 답했다.카즈하가 언급한 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'은 1932년 일제강점기 경성을 배경으로 한 첩보 로맨스다. 소매치기 이가경(김유정 분)이 독립운동 단체와 거래를 맺고 조선총독부에 잠입하면서 벌어지는 이야기를 그린다.카즈하가 일본 오사카 출신이라는 점에서 이번 답변은 더욱 주목받았다. 누리꾼들은 "카즈하 호감이다", "드라마 보면서 무슨 생각을 했을지 궁금하다", "앞으로도 이런 드라마가 많이 나와서 좋은 영향을 미쳤으면 좋겠다" 등 다양한 반응을 보였다.한편 카즈하가 속한 르세라핌은 현재 월드투어 'PUREFLOW'(퓨어플로우)를 진행 중이다. 지난달 첫 유럽 투어를 마친 이들은 지난 7~8일 마카오에서 공연을 펼쳤다. 오는 14~15일 타이베이를 비롯해 싱가포르, 마닐라 등에서 투어를 이어간다.'100일의 거짓말'은 매주 토, 일요일 오후 9시 10분 tvN에서 방송된다. 넷플릭스와 티빙을 통해서도 공개되고 있다. 일제강점기를 다룬 작품임에도 일본 넷플릭스 톱10에 이름을 올리는 등 현지에서도 관심을 받고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr