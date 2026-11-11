하도권이 신민아 오빠로 '재혼황후'에 합류한다./사진제공=앤드마크

배우 하도권이 '재혼 황후'에 캐스팅됐다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 허가를 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.극 중 하도권이 연기하는 코샤르는 나비에의 친오빠이자 트로비 가문의 차기 가주다. 거침없고 호탕한 성격의 소유자로 직설적인 언행으로 주변을 당황하게 만들기도 하지만, 동생 나비에를 향한 애정만큼은 누구보다 깊다. 동생이 위기에 처할 때마다 위험을 무릅쓰고 든든한 버팀목이 되어주는 인물이다.원작과의 설정 차이는 눈길을 끈다. 웹소설 및 웹툰 원작 속 코샤르는 여동생 나비에와 똑 닮은 외모를 지닌 수려한 금발 미남으로 그려진다. 1984년생인 신민아와 남매로 호흡을 맞추는 하도권은 1977년생으로 한국 나이 50대다. 청년 꽃미남 비주얼로 묘사된 원작 캐릭터와 달리 선 굵은 중년 배우가 낙점되면서 색다른 변주를 예고했다.그간 다수의 작품에서 묵직한 카리스마와 안정적인 연기력을 입증해 온 하도권이 원작의 비주얼 설정을 넘어 특유의 호탕함과 듬직한 오빠의 서사를 어떻게 구현해 낼지 관심이 모인다.'재혼 황후'는 매주 수요일 2회씩, 총 10개 에피소드로 디즈니+를 통해 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr