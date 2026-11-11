사진 = 이성경 인스타그램

사진 = 이성경 인스타그램

사진 = 이성경 인스타그램

사진 = 이성경 인스타그램

모델 겸 배우 이성경이 화려하면서도 우아한 미모와 매력을 뽐냈다.이성경은 최근 자신의 인스타그램에 "Longines, EleganceisanAttitude✨✨✨"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이성경은 화사한 아이보리색 블라우스를 입고 꽃으로 장식된 테이블 앞에 앉아 있다. 한 손에 샴페인 잔을 든 채 옆을 바라보는 모습으로 길게 내려오는 갈색 생머리와 또렷한 이목구비가 눈길을 끈다. 손목에 착용한 시계는 단정한 스타일링에 세련된 포인트를 더했다.이어진 사진에서 이성경은 한 손으로 턱을 괴고 옆을 바라보며 청순한 미모를 드러냈다. 부드럽게 흘러내리는 긴 머리와 은은한 핑크빛 메이크업이 어우러져 사랑스러운 분위기를 자아낸다. 손목의 메탈 시계와 손가락에 낀 반지도 자연스럽게 시선을 끈다.또 다른 사진에서 이성경은 여러 개의 시계가 진열된 테이블 앞에 서서 카메라를 바라보고 있다. 아이보리색 블라우스에 밝은 베이지색 하의를 매치한 모습으로 양손을 테이블에 가볍게 짚은 포즈가 자연스럽다. 차분한 표정과 길게 뻗은 헤어스타일이 어우러져 모델 출신다운 분위기를 보여준다.마지막 사진에서 이성경은 블라우스의 목 부분에 손을 가져간 채 정면을 응시하고 있다. 맑은 피부와 선명한 눈매, 분홍빛 입술이 돋보이는 가운데 손목에 착용한 시계가 화사한 의상과 조화를 이룬다. 긴 생머리를 가지런히 늘어뜨린 모습에서는 단아하면서도 세련된 매력이 느껴진다.이를 본 팬들은 "배우님 너무 예뻐요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "언니 진짜 너무 예뻐요", "정말 정말 아름다워요", "마음이 심쿵해" 등의 댓글을 달았다.앞서 이성경은 서울 신사동 VILLA 15에서 열린 스위스 시계 브랜드 론진의 '2026 마스터 컬렉션' 론칭 행사에 참석했다.한편 신체 프로필 175cm 50kg이라고 알려진 이성경은 1990년생으로 36세이며 MBC 금토 드라마 '찬란한 너의 계절에'에 출연해 1993년생 배우 채종협과 호흡을 맞췄다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr