'굿파트너'가 오는 20일 첫 방송된다. / 사진제공=SBS

'굿파트너'가 오는 20일 첫 방송된다. / 사진제공=SBS

배우 장나라, 김혜윤, 표지훈, 박해진이 서로 다른 방식으로 이혼 사건을 해결하는 변호사로 만난다.11일 SBS 드라마 '굿파트너2'가 장나라, 김혜윤, 표지훈, 박해진의 캐릭터 포스터를 공개했다. 네 배우는 각기 다른 신념과 성격을 가진 변호사로 등장한다.'굿파트너2'는 이혼이 체질인 대표 변호사 차은경(장나라 분)과 이혼에 진심인 경력직 변호사 강혜성(김혜윤 분)이 함께 사건을 해결하는 이야기다. 이혼 이후에도 계속되는 의뢰인들의 삶과 그 과정에서 변호사들이 내리는 선택을 다룬다. 2024년 방송된 시즌1은 전국 최고 시청률 17.7%를 기록했으며, 최종회는 15.2%로 종영했다. 시즌1에 이어 이혼 전문 변호사 최유나 작가가 집필을 맡았으며, 서민정 감독이 연출한다.장나라는 '법무법인 리봄'의 대표 변호사 차은경으로 돌아온다. 차은경은 당장의 승소에 집중하기보다 의뢰인이 이혼 후 새로운 삶을 시작할 수 있도록 해결책을 찾는 인물이다. 포스터에는 차은경의 단호한 표정과 함께 "단 한 명을 위한 완벽한 이혼쇼를 설계합니다"라는 문구가 담겼다.김혜윤은 5년 차 경력직 변호사 강혜성 역을 맡았다. 강혜성은 잘못을 저지른 사람이 합당한 대가를 치러야 한다는 신념을 갖고 있으며, 의뢰인을 위해서라면 끝까지 사건을 파고드는 성격이다. 공개된 포스터에는 늦은 시간까지 사무실에 남아 일하는 모습이 담겼다. "이 악연, 제가 끝내겠습니다"라는 문구에서는 강혜성의 성격이 나타난다. 서로 다른 방식으로 사건에 접근하는 차은경과 강혜성이 어떤 호흡을 보여줄지도 관심사다.표지훈은 전은호 역으로 출연한다. 전은호는 일과 삶의 균형을 중요하게 생각하며 빠른 퇴근을 추구하는 로켓 이혼형 변호사다. 복잡한 사건도 불필요한 감정 소모 없이 신속하게 해결하려 한다. 포스터 속 전은호는 해 질 무렵 사무실을 나서며 미소 짓고 있다. "이혼길 최단 코스! 제가 안내합니다"라는 문구도 눈길을 끈다.박해진은 '법무법인 태수'를 운영하는 박태수로 등장한다. 박태수는 이혼계 원톱을 다투는 법조인이자 구독자 20만 명의 채널 '법대로 태수'를 운영하는 크리에이터다. 상대방이 원하는 것을 빠르게 파악하고 이를 자신의 사업에 활용하는 인물이다. 포스터에는 "상처받은 마음, 승소와 돈으로 보상해드립니다"라는 문구가 담겼다. 박태수는 승소와 금전적 보상을 의뢰인에게 제공할 수 있는 최고의 서비스로 여긴다.'굿파트너2'는 오는 20일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr