이준수와 전지우의 핑크빛 첫 만남이 선공개됐다. /사진제공=tvN STORY, E채널

이준수와 전지우의 핑크빛 첫 만남이 선공개됐다. /사진제공=tvN STORY, E채널

tvN STORY, E채널 예능 ‘내 새끼의 연애3’에서 형과 언니에 이어 동생들까지 커플이 되는 놀라운 겹사돈 탄생이 예고된다.오늘(11일) 첫 방송을 앞두고 이준수와 전지우의 핑크빛 첫 만남이 선공개됐다. 배우 이종혁의 아들 이준수와 농구 감독 전희철의 딸 전지우는 지난 시즌1에서 최종 커플로 맺어진 뒤 실제 연인으로 발전한 이탁수와 전수완의 동생들이다. 그런데 동생들 사이에서도 첫 만남부터 심상치 않은 핑크빛 기류가 포착된다.공개된 영상에서 이준수는 첫 만남의 장소에서 전지우를 맞는다. ‘무용과 여신’ 전지우의 등장과 동시에 시선을 빼앗긴 이준수는 긴장한 듯 연신 물을 마시고, 자리를 안내한 뒤에도 어색하게 주변을 두리번거린다. 서로의 이름을 주고받는 짧은 인사에도 풋풋한 텐션이 감도는 가운데, 이를 지켜보던 아빠 전희철 역시 이준수의 반응이 궁금한 듯 한껏 들뜬 모습을 보인다.전지우는 이준수를 단번에 알아본다. 시즌1에서 각자의 언니와 형이 최종 커플이 됐던 만큼, 처음 만난 상대임에도 묘한 내적 친밀감을 느꼈다고 밝힌다. 반면 이준수는 전지우가 누구의 딸인지 전혀 눈치채지 못한다.이준수는 상대의 정체를 몰라도 그저 기분이 좋은 눈치다. 혼자 웃음을 터뜨려 아빠 이종혁을 의아하게 만든 이준수는 인터뷰에서 전지우의 첫인상에 대해 키가 크고 모델처럼 아름다웠다며, “나오길 잘했다고 생각했습니다”라는 솔직한 속마음을 털어놓는다. 첫눈에 마음을 빼앗긴 듯한 아들의 해맑은 고백에 이종혁을 비롯한 스튜디오의 아빠들 역시 웃음을 터뜨린다.시즌1에서 형과 언니가 최종 커플이 된 데 이어, 동생들까지 첫 만남부터 심상치 않은 설렘을 예고한 상황. 전지우는 이준수를 알아봤지만 정작 이준수는 아무것도 모른 채 호감을 보이고 있어 앞으로 펼쳐질 두 사람의 관계에 더욱 호기심이 쏠린다.1회 예고 말미에는 메기가 등장하는 모습이 더해져 긴장감을 끌어올린다. 첫 만남부터 핑크빛 기류가 감도는 가운데, 러브라인의 판도를 뒤흔들 역대급 ‘메기’의 등장 가능성까지 암시됐다.제작진은 “시즌1에서 큰 사랑을 받았던 이탁수와 전수완에 이어, 이들의 동생들까지 만나게 된 만큼, 첫 만남부터 흥미로운 상황이 펼쳐진다. 특별한 인연을 알고 있는 전지우와 아무것도 모른 채 첫눈에 호감을 보인 이준수의 엇갈린 반응이 그 일례”라고 예고했다.이어 “시즌을 거듭하며 설레는 재미와 부모들의 과몰입 리액션을 업그레이드한 ‘내 새끼의 연애3’의 첫 방송에서 펼쳐질 청춘들의 몽글몽글한 첫 만남을 기대해달라”고 전했다.‘내 새끼의 연애3’는 11일 오후 8시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr