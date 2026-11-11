사진 = 11기 순자 인스타그램

사진 = 11기 순자 인스타그램

사진 = 11기 순자 인스타그램

사진 = 11기 순자 인스타그램

'나는 솔로' 11기 순자가 결혼식 사진을 공개하며 화제를 모은 피부 관리 비결을 언급했다.11기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "다들 결혼식 사진 보면서 피부 비결 물어보시길래 조용히 풀어봅니다… 🤫"라는 멘트와 제품명을 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 11기 순자는 반짝이는 티아라와 베일을 착용하고 화려한 웨딩드레스 자태를 뽐내고 있다. 목선을 따라 섬세한 레이스와 비즈 장식이 수놓아진 드레스가 단아한 분위기를 더하며 머리를 깔끔하게 올려 묶은 순자는 두 손을 허리 앞에 모은 채 은은한 미소를 짓고 있다.이어진 사진에서 11기 순자는 어깨선이 드러나는 웨딩드레스를 입고 꽃다발을 든 채 카메라를 바라보고 있다. 풍성하게 퍼지는 드레스 자락과 길게 늘어진 베일이 우아한 실루엣을 완성했다. 입가에 살짝 미소를 띤 모습에서는 맑고 청초한 비주얼이 돋보인다.또 다른 사진에서 11기 순자는 커다란 나무 문 사이에 서서 정면을 응시하고 있다. 허리부터 풍성하게 퍼지는 웨딩드레스에 티아라와 베일을 매치한 모습으로, 두 손을 가지런히 모은 단정한 포즈와 부드러운 미소가 눈길을 끈다.마지막 사진에서 11기 순자는 흰색과 연보라색 꽃들로 둘러싸인 소파에 앉아 작은 꽃다발을 들고 환하게 웃고 있다. 정교한 레이스 장식이 돋보이는 웨딩드레스와 자연스러운 미소가 어우러져 사랑스러운 신부의 모습을 보여준다. 꽃다발을 두 손으로 감싸 쥔 모습에서는 손가락에 낀 반지도 눈에 띈다.한편 11기 순자는 최근 행정고시 출신의 동갑내기 5급 공무원과 결혼식을 올렸다. 결혼 후 SNS를 통해 웨딩 사진을 공개하며 축하해 준 이들에게 감사 인사를 전한 데 이어 이번에는 결혼식 사진을 본 팬들이 궁금해한 피부 관리 비결을 언급해 관심을 모았다.11기 순자는 과거 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 출연 당시 아침부터 찬송가를 부르던 풋풋한 모습으로 화제를 모았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr