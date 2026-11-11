곽튜브가 '톡파원 25시'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

곽튜브가 '톡파원 25시'에 출연한다. / 사진제공=JTBC

현재 4개 프로그램에 고정 출연 중인 여행 크리에이터 곽튜브가 1년 6개월 만에 찾은 '톡파원 25시'에서 고정 출연에 대한 야망을 보인다.11일 방송되는 JTBC 예능 '톡파원 25시'에는 곽튜브가 게스트로 출연한다. 오랜만에 스튜디오를 찾은 곽튜브는 결혼에 이어 아빠가 된 근황을 전하며 출연진들의 관심을 모은다.이날 곽튜브는 고정 출연에 대한 욕심을 숨기지 않는다. 그는 여행 프로그램인 '톡파원 25시'에는 육식맨보다 여행 유튜버인 자신이 더 잘 어울리지 않겠냐며 그의 자리를 노린다. 한 가정의 가장이 된 만큼 고정 출연을 향한 의지를 적극적으로 내비친 곽튜브가 육식맨과 어떤 신경전을 벌일지 관심이 쏠린다.이어 '세계에 이런 일(JOB)이?' 중국 편에서는 중국 톡파원이 전통 공연 예술인 경극 배우에 도전한다. 현역 경극 배우에게 기본자세와 걸음걸이, 발성법, 검무 등을 배우고 화려한 분장까지 마친 뒤 '패왕별희'의 우희로 변신한다.6시간에 걸친 훈련을 마친 톡파원은 실제 관객들 앞에서 주연으로 무대에 오른다. 이를 지켜보던 이찬원과 전현무는 예상치 못한 공연 모습에 웃음을 터뜨리고, 급기야 눈물까지 흘렸다는 후문이다.그린란드의 수도 누크로 떠나는 랜선 여행도 펼쳐진다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드의 미국 영토 편입에 관심을 보이는 가운데 현지 주민들의 생각을 직접 들어본다. 북극권의 전략적 요충지로 꼽히는 그린란드의 지리적 특징과 미국이 관심을 갖는 배경도 살펴본다.그린란드의 자연을 즐길 수 있는 여행 코스도 소개된다. 거대한 피오르를 감상하는 보트 투어와 오로라 감상 투어를 준비하지만 예상치 못한 상황으로 모든 투어가 취소되는 위기를 맞는다. '톡파원 25시'에서 준비한 투어가 모두 취소되는 것은 이번이 처음이다.'세계의 집' 일본 편에서는 도쿄의 고급 주택들이 공개된다. 일본의 대표적인 부촌 시로카네에 위치한 타워 맨션부터 편백나무 향이 가득한 개인 사우나를 갖춘 단독주택, 화장실에서도 도쿄 타워를 볼 수 있는 아자부주반의 타워 맨션까지 다양한 주거 공간을 둘러본다. 곽튜브 역시 도쿄의 고급 주택들에 관심을 보이며 눈길을 끈다.'톡파원 25시'는 이날 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr