16기 광수와 헤어진 후…22기 현숙, 오마카세 데이트 누구랑 갔나 봤더니

'나는 솔로' 22기 현숙이 16기 광수와 결별한 후 여유로운 일상을 공개했다.22기 현숙은 최근 자신의 SNS에 "덴푸라 오마카세는 처음이야. 마지막 한정식까지 아주 완벽했던 하루예요. 평범한 날도 의미 있게"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 현숙은 모친과 고급 일식당을 찾아 오마카세를 즐기고 있는 모습이다. 화이트 컬러의 셔링 원피스에 검은색 스타킹을 매치한 현숙은 단정하면서도 여성스러운 분위기를 자아냈다. 특히 한층 갸름해진 얼굴과 또렷한 이목구비가 눈길을 끌었다.현숙은 식사를 즐기며 카메라를 향해 미소를 짓는 등 밝은 근황을 전했다. 특별한 기념일이 아닌 평범한 하루에도 의미를 부여하며 소소한 행복을 만끽하는 모습이다.앞서 현숙은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 16기 광수와 공개 열애를 이어가며 화제를 모았으나 두 사람은 결별했다.결별 이후에도 현숙은 SNS를 통해 자신의 일상을 꾸준히 공유하며 팬들과 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr