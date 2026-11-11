악뮤 이찬혁 / 사진=텐아시아 DB

악뮤 서울 콘서트 / 사진=영감의샘터

악뮤 서울 콘서트 / 사진=영감의샘터

공연의 작은 소품까지 직접 챙겼다는 이찬혁이 정작 무대를 제대로 보지 못했다는 관객들에게는 며칠째 침묵을 유지하고 있다. 악뮤(AKMU)의 강릉 콘서트에서 VIP석 시야 논란이 불거진 뒤 고양 앙코르 공연의 좌석 등급과 가격은 조정됐다. 그러나 강릉 공연을 찾았던 관객들을 향한 공식 사과나 후속조치는 나오지 않았다. 소속사를 이끌고 공연 총연출을 맡은 이찬혁의 침묵도 길어지고 있다.악뮤(AKMU)는 강릉 콘서트에서 불거진 VIP석 시야 논란에 대해 11일 오후까지도 별다른 입장을 밝히지 않았다. 통상 논란이 발생하면 하루나 이틀 뒤 입장을 내놓는 일반적인 대응과는 사뭇 다르다. 악뮤는 지난 7일 강원 강릉 스피드스케이팅경기장에서 전국투어 '소문의 낙원'을 열었다. 공연 이후 일부 관객들은 17만6000원을 내고 플로어 VIP석을 구매했지만, 앞사람에게 가려 무대를 제대로 보지 못했다고 호소했다. 전광판조차 보기 어려웠다는 후기도 나왔다. 가장 비싼 등급의 좌석을 예매하고도 공연을 충분히 관람하지 못했다는 것이 불만의 핵심이다.소속사가 이번 논란을 인지하고 있다는 점은 고양 앙코르 공연의 좌석 등급과 가격을 조정한 데서 드러난다. 강릉 공연에서 시야 논란이 불거진 이후 악뮤 측은 고양 앙코르 공연의 좌석 등급과 가격을 조정했다. 기존 VIP석이었던 103~107구역은 R석 계열로 조정돼 가격이 17만6000원에서 16만5000원으로 내려갔다. 단차가 없는 '플로어 지정석'과 높이 차이가 있는 '계단식 지정석'의 구조 설명도 추가됐다.논란과의 연관성을 공식적으로 밝히지는 않았지만, 시기와 변경 내용을 고려하면 관객들의 지적이 영향을 미쳤다. 그러나 정작 강릉 공연에서 불편을 겪은 관객들을 향해서는 별다른 입장을 내놓지 않았다. 과거 블랙핑크는 콘서트 내 구조물로 인해 시야가 제한됐다는 관객 불만이 접수되자, 해당 구역에 대한 환불 조치를 단행하고 사과한 바 있다.이번 논란에서는 소속사를 이끌고 공연 총연출까지 맡은 이찬혁의 책임도 짚어볼 필요가 있다. 이찬혁은 공연의 기획과 연출을 주도했다. 무대 설치와 좌석 운영에는 여러 업체와 실무자가 참여하기 때문에 모든 문제의 원인을 이찬혁에게 돌릴 수는 없다. 다만 공연 전반을 이끈다는 점을 마케팅적으로도 활용했던 만큼, 완전히 책임에서 자유롭진 못하다.이찬혁이 공연 준비 과정에서 보여준 세심함은 이번 시야 논란과 대비된다. 지난달 31일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'은 이찬혁이 소속사 영감의 샘터를 이끄는 '샘터장'이자 공연 총연출로서 준비 과정을 챙기는 모습을 소개했다. 무대 위 텐트와 바위, 댄서들의 의상, 손글씨 안내문까지 그의 생각과 손길이 닿았다는 점이 강조됐다. 무대 위 작은 소품까지 세심하게 챙겼지만, 정작 객석에서 무대가 어떻게 보일지에 대해서는 충분히 고려했는지 의문이 남는다.관객들의 불만은 공연장 구조와 좌석 배치가 적절했는지에 대한 의문으로도 이어진다. 단차가 없는 객석에서 앞사람에 의해 시야가 가려질 가능성은 충분히 예상할 수 있는 문제다. 실제 객석에서 무대와 전광판이 어느 정도 보이는지 점검했다면 이러한 문제를 사전에 파악할 여지도 있었다. 특정 구역에서 시야 문제가 반복적으로 제기됐다면 관객 개인의 신장이나 좌석 운만으로 설명하기는 어렵다. 이번 고양 공연의 좌석 등급 조정 역시 위치에 따른 관람 환경의 차이를 고려할 필요가 있음을 보여준다.이번 시야 논란을 일반적인 플로어석의 특성으로만 설명하기는 어렵다. 온라인상에서는 '스탠딩이나 플로어석은 원래 잘 보이지 않는다'는 반론도 나왔다. 실제로 단차가 없는 공연장에서는 관객의 신장이나 앞좌석의 상황에 따라 시야 차이가 발생한다. 그러나 이번에 문제가 된 곳은 의자를 설치한 플로어 VIP석이다. 가장 비싼 등급의 티켓을 구매한 관객들 사이에서 무대뿐 아니라 전광판까지 보기 어려웠다는 불만이 제기됐다. 관객들이 호소하는 불편을 단순히 개인의 신장이나 좌석 위치에 따른 차이로 치부하기 어려운 이유다.공연의 완성도는 무대 위 연출뿐 아니라 관객이 이를 제대로 볼 수 있는 환경에 따라서도 달라진다. 아무리 독창적인 연출을 준비했더라도 관객에게 보이지 않으면 그 가치를 온전히 전달하기 어렵다. 작은 소품에 담은 의미도, 무대 위에서 정교하게 이어지는 장면도 객석에서 볼 수 있어야 관객에게 전달된다. 시야 확보가 공연의 완성도를 판단하는 중요한 요소인 이유다. 공연을 준비하는 사람 입장에서는 공급자적 입장 뿐 아니라 소비자인 관객의 입장에서 생각해볼 요소들이 많단 얘기다.앞선 선배 스타들은 관객 뿐 아니라 공연장 주변의 일반인들까지 배려하는 모습을 보여줬다. 아이유는 상암월드컵경기장에서 공연할 당시 주변 주민들에게 쓰레기봉투를 나눠주며 소음 발생에 양해를 구했다. 성시경도 자신의 공연장 주변 사람들에게 소음 피해가 발생했다는 민원을 듣고, 사과하고 빵을 전달하는 등의 조치를 했다. 대중적 인기를 얻는 아티스트일수록 대중적 반응에 더욱 민감하고 선제적으로 반응해왔다.악뮤의 침묵은 이와 대비된다. 논란이 제기됐으면 사과하고 환불 등의 후속조치를 하면 될 일이다. 이번 일을 타산지석 삼아 시스템을 정비하고, 재발 방지에 힘쓰면 된다. 팬들도 모두 이해할 수 있다. 하지만 악뮤측은 쉬운 길을 애써 외면하는 모습이다. 대중은 소통하고 설득할 대상이지, 일방적 소비자에 그치지 않는다는 점을 명심할 필요가 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr