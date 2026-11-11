사진 = 박한별 인스타그램

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사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

배우 박한별이 제주 동쪽 여행을 즐기는 다채로운 일상을 공개했다.박한별은 최근 자신의 인스타그램에 "제주 동쪽여행👍🏼"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박한별은 박한별은 흰색 레이스 블라우스와 연한 데님 쇼츠를 입고 낙타에게 손을 뻗고 있다. 한 손에 작은 용기를 든 채 낙타의 입 가까이 손을 가져가는 모습으로 바람에 흩날리는 긴 머리와 자연스러운 옆모습이 시선을 사로잡는다.이어진 사진에서 박한별은 짙은 색상의 패턴 니트와 와인색 스커트를 매치한 채 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 니트 모자와 줄무늬 레그워머 털 장식이 달린 부츠를 더해 개성 있는 스타일링을 완성했다. 양팔을 자연스럽게 내린 채 서 있는 모습에서 사랑스러운 매력이 느껴진다.또 다른 사진에서 박한별은 검은색 미니 원피스에 퍼 부츠를 신고 긴 머리를 늘어뜨린 채 캐릭터 인형 옆에 서 있다. 한쪽 팔로 인형을 감싸고 다른 손으로 브이 포즈를 취하며 환하게 웃는 모습이 눈길을 끈다. 인형과 나란히 얼굴을 맞댄 듯한 자세가 귀여운 분위기를 더한다.마지막 사진에서 흰색 레이스 블라우스를 입고 종이컵을 입에 댄 채 옆을 바라보고 있다. 긴 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습으로, 화려한 레이스 패턴과 또렷한 눈매가 어우러져 청순한 분위기를 자아낸다. 한쪽 무릎을 올리고 편안하게 앉아 있는 자세에서도 특유의 단아한 미모가 돋보인다.한편 박한별은 지난해 드라마 '밭에서 온 그대'에 출연한 데 이어 숏드라마 '청소부의 두 번째 결혼'에서도 연기를 선보였다. 박한별은 배우 활동과 제주 카페 운영을 병행하며 유튜브를 통해 일상을 공유하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr