사진 = 유인영 인스타그램

사진 = 유인영 인스타그램

배우 유인영이 소소한 일상을 담은 사진으로 사랑스러운 매력을 드러냈다.유인영은 최근 자신의 인스타그램에 "눈으로 먹기🖤"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 유인영은 검은색 터틀넥을 입고 테이블에 앉아 나뭇가지에 장식된 음식을 바라보고 있다. 어깨선에 맞춰 단정하게 자른 갈색 단발머리가 또렷한 이목구비를 돋보이게 한다. 한쪽 팔을 길게 뻗어 장식에 손을 가져가는 모습과 살짝 미소 짓는 표정에서 자연스러운 매력이 묻어난다.이어진 사진에서 유인영은 검은색 볼캡을 눌러쓰고 샌드위치를 입에 가져간 채 카메라를 바라보고 있다. 베이지색 니트에 검은색 가죽 소재의 조끼를 겹쳐 입은 편안한 차림으로 모자 아래 드러난 커다란 눈과 장난스러운 표정이 시선을 끈다. 한 손으로 샌드위치를 잡고 눈웃음을 짓는 모습이 친근한 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "유인영 배우 응원합니다", "너무 예뻐", "완전 예뻐", "진짜 이쁘다", "이렇게 예쁘고 화려한대" 등의 댓글을 달았다.한편 유인영은 현재 유튜브 채널 '인영인영'과 SNS를 통해 다양한 일상 콘텐츠를 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr