그룹 오브더블루(oftheblue)의 '풍선인간' 티저 영상 캡처. / 사진=유튜브 캡처

그룹 오브더블루 '풍선인간' 티저 비디오 썸네일./ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트의 신인 보이그룹 오브더블루(oftheblue)가 정식 데뷔에 앞서 첫 음원을 발표한다.11일 JYP엔터테인먼트에 따르면 오브더블루는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 프리 데뷔 싱글 '풍선인간'을 발매한다. 2027년 정식 데뷔를 앞둔 이들은 멤버 구성과 이름을 공개하기 전에 음악부터 선보이게 됐다.오브더블루는 이날 0시 공식 SNS를 통해 '풍선인간' 티저 영상을 공개했다. 약 1분 45초 분량의 영상에는 멤버들이 도심과 자연을 오가는 모습이 담겼다. 얼굴 일부가 드러났지만 멤버들의 이름과 전체 구성은 여전히 공개되지 않았다.'풍선인간'은 일상에서 벗어나 잠시 쉬어가는 기분을 표현한 곡이다. 힘을 빼고 편안하게 들을 수 있는 사운드가 특징으로, 멤버들이 직접 작사와 작곡에 참여했다.멤버들은 신곡에 대해 "우리 색깔인 파란색이 제일 많이 담긴 곡. 날아가는 기분. 기대해도 좋음"이라고 소개했다. 앞서 지난 6일 공개된 그룹의 프로모션 웹사이트에는 이 곡의 연주 버전이 삽입된 바 있다.오브더블루는 JYP 내 아티스트 본부 SQU4D가 처음 선보이는 보이그룹이다. SQU4D가 2022년 엔믹스(NMIXX)를 데뷔시킨 이후 약 5년 만에 내놓는 신인 그룹이기도 하다.그룹명은 '뜻밖에', '예상하지 못한 순간'이라는 의미의 영어 표현 'out of the blue'에서 따왔다. 정식 데뷔 시기와 멤버별 정보 등 구체적인 내용은 추후 공개될 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr