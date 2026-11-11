관리하는 게이…홍석천, 50대여도 턱선 끌어올려

방송인 홍석천이 남다른 자기관리로 눈길을 끌었다.홍석천은 최근 자신의 SNS를 통해 피부 관리를 받는 모습을 공개했다. 공개된 영상에는 홍석천이 피부 관리실로 보이는 공간에서 베드에 누워 시술을 받는 모습이 담겼다.영상 속 홍석천은 민소매 티셔츠를 입고 편안하게 누운 채 관리를 받고 있다. 한쪽에서는 두피를 손으로 마사지하고 있으며, 다른 한쪽에서는 파란색 기기를 이용해 턱과 얼굴 라인을 관리하는 모습이다.특히 홍석천은 자신의 영상에 '관리 턱선'이라는 문구를 덧붙이며 외모 관리에 진심인 면모를 드러냈다. 매끈하게 정리된 두피와 피부에 이어 턱선까지 세심하게 관리하는 모습이 인상적이다.민소매 의상 아래로 드러난 탄탄한 팔과 어깨 역시 시선을 사로잡았다. 평소 운동과 자기관리에 관심을 보여온 홍석천은 바쁜 일정 속에서도 꾸준히 외모를 가꾸는 모습으로 감탄을 자아냈다.한편 홍석천은 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'을 통해 다양한 스타들과 만나며 활발하게 활동하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr