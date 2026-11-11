'슈퍼맨이 돌아왔다'에 곽튜브의 절친 배우 김요한이 출연한다. / 사진=텐아시아DB

곽튜브의 아들 태산이 '아기 신병'으로 변신한다. / 사진제공=KBS 2TV

여행 크리에이터 곽튜브(본명 곽준빈)가 배우를 꿈꿨다고 고백한다.11일 방송되는 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 643회는 '자, 이제 떠나요! 행복으로' 편으로 꾸며진다. 이날 방송에는 곽튜브의 절친한 친구이자 드라마 '신병4'에서 연기 호흡을 맞춘 배우 김요한이 게스트로 등장한다.두 사람은 식사 도중 연기에 대한 이야기를 나눈다. 곽튜브가 "배우로서 봤을 때 내 연기 어땠냐?"고 묻지만, 김요한은 대답 대신 음식에 집중한다. 한참 뒤 "자연스러운 연기였다"는 평가를 들은 곽튜브는 "원래 배우에 대한 로망이 컸다"며 과거의 꿈을 털어놓는다.김요한은 곽튜브의 아들 태산을 위한 선물도 챙겨온다. 조카가 두 명 있다는 그는 집에 들어서자마자 손을 씻는 등 육아에 익숙한 모습을 보인다. 이어 준비한 전투복과 군모를 태산에게 입혀 아기 신병으로 변신시킨다.생후 220일 된 태산은 유격 훈련을 연상시키는 놀이에도 도전한다. 움직이는 장난감을 발견하자 배밀이로 다가가고, 김요한을 짚고 일어서는 모습까지 보여줄 예정이다.'슈퍼맨이 돌아왔다'는 이날 오후 8시 30분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr