허경환이 새 예능 '자랑할 개'의 MC를 맡았다. / 사진=텐아시아DB

11일 '자랑할 개'가 첫 방송된다. / 사진제공=tv조선

방송인 허경환(45)이 '자랑할 개' 녹화 중 뜻밖의 열애 의혹에 휩싸인다.11일 첫 방송되는 TV CHOSUN 새 예능 '자랑할 개'에서는 황석정이 반려견 훔과 함께 출연해 특별한 행동을 소개한다. '자랑할 개'는 스타들이 자신의 반려견과 함께 출연해 각자의 매력을 자랑하는 예능 프로그램이다. 첫 방송에는 이연복, 예지원, 브라이언, 권은비, 김용빈, 황석정, 최현우 등이 출연한다.이날 황석정은 하얀 털과 분홍색 드레스가 눈에 띄는 반려견 훔을 소개한다. 훔은 황석정의 옆자리에 앉은 최현우에게 먼저 다가가 애교를 부리고 자신을 부르는 슬리피에게도 친근하게 반응한다.이를 지켜보던 황석정은 "얘 남자한테만 간다. 그게 자랑이에요"라며 훔의 독특한 성향을 설명한다. 그러나 훔은 허경환에게 다가가서는 앞선 모습과 달리 별다른 관심을 보이지 않고 몸만 턴다.예상 밖의 반응에 황석정은 "경환 씨 잘생겼는데 왜 그러지"라며 의아해한다. 이어 허경환에게 "여자 있어요?"라고 물어 현장을 술렁이게 한다. 황석정은 훔이 곁에 여자가 있는 남성에게는 다가가지 않는다고 설명한다. 이에 허경환은 "개점도 보시는 거예요?"라며 당황하고 슬리피까지 "여자 있나 보다"라고 거들면서 때아닌 열애설 소동이 벌어진다.한편 마술사 최현우는 자신의 반려견 팡이를 연애를 도와주는 '큐피드'라고 소개한다. 반려견과 함께 산책하다가 팡이가 여성에게 다가가면 자연스럽게 대화를 시작할 기회가 생긴다는 것.최현우는 "저도 이제 팡이 엄마를 찾아야 한다"며 연애에 대한 의지를 밝힌다. 이어 태어날 때부터 함께해 온 팡이가 마술 공연에서도 도우미 역할을 한다고 설명한다.특히 최현우는 손짓만으로 팡이에게 최면을 거는 모습을 선보인다. 팡이가 눈을 감고 움직이지 않다가 최현우의 신호에 맞춰 다시 눈을 뜨자 출연진은 놀라움을 감추지 못한다. 이를 본 다른 출연진도 각자의 반려견에게 최면을 시도한다.'자랑할 개'는 이날 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr