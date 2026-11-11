존박 / 사진=텐아시아 DB

가수 존박과 곽진언이 만든 '맥도날드 주문 랩'이 해외 음원 플랫폼에 무단 등록된 가운데, 소속사가 대응에 나섰다.뮤직팜엔터테인먼트는 11일 공식 입장을 내고 "최근 당사는 소속 아티스트 존박과 곽진언이 작사하고, 존박이 작곡·편곡한 '맥도날드 주문 랩' 음원이 당사 및 원작자의 사전 동의 없이 해외 음원 플랫폼에 등록·유통된 사실을 확인했다"고 밝혔다.소속사에 따르면 해당 음원은 지난 2일 나이지리아 소재 '정글 엔터테인먼트 벤처스'를 통해 '요요티나(Yoyotina)'라는 아티스트 명의로 등록됐다. 곡명은 'McDonald's'(맥도날드)로, 스포티파이와 유튜브 뮤직 등에서 유통된 것으로 파악됐다.'맥도날드 주문 랩'은 지난달 23일 존박의 유튜브 채널 '존이냐박이냐'에 공개된 영상에서 처음 선보인 곡이다. 존박과 곽진언이 래퍼 로꼬에게 랩을 배운 뒤 실제 맥도날드 매장에서 랩으로 음식을 주문하는 내용이다. 영상이 인기를 얻으면서 맥도날드가 이를 활용한 광고와 '존박 세트'를 선보이기도 했다. 그러나 해당 곡은 정식 음원으로 발매된 적이 없다.무단 등록된 음원에는 기존 영상에 사용된 랩과 배경 음악뿐 아니라 원본에 없던 후렴과 여성 보컬이 추가된 것으로 알려졌다. 존박의 목소리와 비슷한 음성으로 새로운 가사를 부른 부분도 있어 인공지능(AI) 기술을 활용한 것이 아니냐는 의혹이 제기됐다.뮤직팜엔터테인먼트는 "음악은 창작자의 노력과 권리가 존중받아야 하는 소중한 창작물"이라며 "원작자의 동의 없이 이를 상업적으로 이용하고 유통하는 행위는 창작자의 권리를 침해할 수 있는 사안인 만큼, 정확한 사실관계와 권리 침해 여부를 확인하는 것이 우선이라고 판단하고 있다"고 설명했다.이어 "특히 최근 AI 기술의 발전과 글로벌 음원 유통 환경의 변화로 인해 타인의 창작물이나 목소리를 무단으로 활용하는 사례가 늘어나고 있는 만큼, 창작자의 권리를 보호하기 위한 보다 세심한 관심과 대응이 필요한 시점"이라고 강조했다.현재 소속사는 국내외 전문가들과 이번 음원 등록 경위를 살펴보고 있다. 소속사는 "불법 유통된 음원의 삭제와 추가적인 유통 방지를 위해 관련 플랫폼 및 관계 기관과 협의 중"이라고 밝혔다. 이어 "원작자와 아티스트의 권익이 정당하게 보호될 수 있도록 필요한 대응도 검토해 나갈 예정"이라며 "앞으로도 뮤직팜은 소속 아티스트의 창작 활동과 권리가 존중받을 수 있도록 책임 있는 자세로 대응하겠다"고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr