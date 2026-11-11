'아이언맨' 로버트 다우니 주니어가 '어벤져스: 둠스데이'를 통해 빌런으로 돌아온다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

'어벤져스: 둠스데이'가 12월 16일 개봉한다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

배우 로버트 다우니 주니어가 히어로 '아이언맨'이 아닌 마블의 새로운 빌런 '닥터 둠'으로 돌아온다.오는 12월 16일 개봉하는 영화 '어벤져스: 둠스데이'(감독 안소니 루소·조 루소)는 로버트 다우니 주니어가 마블 시네마틱 유니버스(MCU)에 복귀하는 작품이다. 그는 이번 영화에서 기존에 연기했던 토니 스타크가 아닌 새로운 인물 닥터 둠을 맡는다.로버트 다우니 주니어는 2008년 영화 '아이언맨'을 시작으로 '어벤져스: 엔드게임'까지 토니 스타크 역을 맡아 MCU를 대표하는 배우로 활약했다. '어벤져스: 엔드게임'에서는 인류를 구하기 위해 자신을 희생하는 결말을 맞았다. 이후 MCU를 떠났던 그가 이번에는 히어로가 아닌 빌런으로 돌아온다는 점에서 관심을 모은다.로버트 다우니 주니어는 앞서 샌디에이고 코믹콘에서 닥터 둠 역을 맡는다는 사실을 공개하며 "새로운 가면, 변함없는 임무"라고 소감을 밝혔다. 이어 "나는 복잡한 캐릭터를 연기하는 것을 좋아한다"며 새로운 역할을 선택한 이유를 설명했다.'어벤져스: 둠스데이'의 연출을 맡은 조 루소 감독도 로버트 다우니 주니어의 캐릭터 준비 과정을 전했다. 그는 "캐릭터에 완전히 몰입해 있다. 배경 이야기와 의상에 대한 아이디어까지 직접 구상하고 있다"면서 "그는 입체적이고 풍부한 캐릭터를 정말 좋아한다. 닥터 둠에게서 큰 가능성을 발견한 것 같다"고 말했다.조 루소 감독은 닥터 둠에 대해 "무시무시할 정도의 위엄과 에너지를 발산한다"고 설명했다. 이어 "'타노스'가 마치 거스를 수 없는 자연의 힘과 같았다면, '닥터 둠'은 훨씬 교활하고 책략가적인 인물"이라고 두 빌런의 차이점을 짚었다.타노스가 압도적인 힘으로 어벤져스를 위협했다면, 닥터 둠은 치밀한 전략과 계략을 앞세우는 인물이라는 설명이다. 로버트 다우니 주니어가 기존의 아이언맨과는 전혀 다른 캐릭터를 어떻게 표현할지가 이번 작품의 주요 관전 포인트로 꼽힌다.캐스팅 소식을 접한 팬들의 반응도 이어지고 있다. 온라인에서는 "로다주 닥터 둠 역대급으로 잘 뽑혔다", "로다주 목소리 톤까지 바꾸는 연기 미쳤다", "와 로다주가 연기 천재구나... 완전 아이언맨 탈피했네", "왕의 귀환이구나 극장에 달려갈 일이 생겼네" 등의 반응이 나왔다.'어벤져스: 둠스데이'는 '어벤져스: 인피니티 워', '어벤져스: 엔드게임'을 연출한 루소 형제가 다시 메가폰을 잡은 작품이다. 오는 12월 16일 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr