제니, 20기 정숙과 무슨 친분이길래…선물까지 직접 “평생 팬할게요”

'나는 솔로' 20기 정숙이 블랙핑크 제니에게 받은 특별한 선물을 자랑했다.20기 정숙은 최근 자신의 SNS에 "생일에 제니 친필 사인 받은 사람? 저요!"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.이어 "너무 행복해서 들고 사진 찍고 동영상 찍고. 제니가 써준 내 이름도 너무 귀엽구. 평생 팬할게요"라며 기쁜 마음을 드러냈다.공개된 사진 속 정숙은 제니의 친필 사인이 담긴 빨간색 앨범을 들고 포즈를 취하고 있다. 특히 제니가 정숙의 이름까지 직접 적어준 것으로 알려져 눈길을 끌었다. 단순한 사인을 넘어 이름까지 담긴 선물에 정숙은 감격을 감추지 못했다.이와 함께 제니와 정숙이 어떤 인연으로 연결됐는지에도 관심이 쏠린다. 정숙은 제니에게 친필 사인을 받았다는 사실을 공개했지만, 구체적인 전달 경위나 두 사람의 친분에 대해서는 밝히지 않았다.한편 정숙은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 20기에 출연해 얼굴을 알렸다. 방송 당시 솔직하고 거침없는 매력으로 화제를 모았으며, 이후에도 SNS를 통해 팬들과 활발히 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr