다니엘 린데만이 딸을 품에 안으면서 아빠가 됐다. / 사진=다니엘 린데만 SNS

사진=다니엘 린데만 SNS

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독일 출신 방송인 다니엘 린데만이 딸 아빠가 됐다.다니엘 린데만은 지난 10일 자신의 인스타그램에 "리아의 탄생을 축하해주셔서 정말 감사합니다~"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 다니엘 린데만이 딸을 안고 아내와 함께 조리원 내부 거울을 통해 기념 촬영을 하는가 하면 붕어빵 얼굴을 인증하고 있는 모습. 특히 조리원으로부터 받은 선물 세트와 널찍한 내부도 인증해 눈길을 끌었다.다니엘 린데만은 해당 게시물에 산후조리원 이름과 함께 '협찬', '감사합니다'라는 해시태그를 달았다. 해당 조리원의 기본 이용 기간은 2주다. 13박 14일에 일반실은 690만 원, 특실은 2500만 원으로 알려져 있다.다만, 해당 조리원이 전액 협찬인지는 확인되지 않았다. 협찬 조건에 따라 차이가 있다. 부분 협찬일 경우 이용료 일부만 지원하고 나머지는 본인이 부담할 수 있다. 서비스 협찬이라면 숙박비는 내고 마사지, 추가 관리 등만 무료로 제공된다. 콘텐츠 협찬이면 무료 이용을 제공받는 대신 SNS, 블로그, 유튜브 등에 후기나 콘텐츠를 올리는 조건이 붙는다.다니엘 린데만은 "출산 후 아내와 아이가 편안하게 회복하고 건강하게 지낼 수 있도록 정성껏 보살펴주시는 산후조리원 직원분들께 깊은 감사의 마음을 전한다"고 말했다. 또 "저희 가족은 그 어느 때보다 따뜻하고 소중한 시간을 보내고 있습니다"라고도 덧붙였다.한편 다니엘 린데만은 1985년 생으로 42세다. JTBC 비정상회담에 출연하며 이름을 알렸으며, 2023년 한국인 비연예인과 결혼해 지난달 29일 딸을 출산했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr