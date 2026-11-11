'너의 그라운드' 대본 리딩 현장이 공개됐다. / 사진제공=SBS

'너의 그라운드' 대본 리딩 현장이 공개됐다. / 사진제공=SBS

MBC가 한효주와 공명을 앞세운 야구 드라마를 선보인다. 야구를 소재로 한 SBS 드라마 '스토브리그'가 흥행에 성공했던 만큼, '너의 그라운드' 역시 시청자들의 호응을 얻을 수 있을지 관심이 쏠린다.11일 MBC 새 금토드라마 '너의 그라운드' 측은 배우들의 첫 대본 리딩 현장을 공개했다. 다음 달 중 첫 방송되는 '너의 그라운드'는 한 번의 좌절로 선수 생활을 멈춘 야구선수 강해환(공명 분)이 변호사 출신 에이전트 서희승(한효주 분)을 만나 다시 꿈을 향해 나아가는 과정을 그린 로맨스 드라마다.공개된 대본 리딩 현장에는 한효주와 공명을 비롯해 성준, 김신록, 조한철, 홍우진, 김중기, 김영성, 조은솔, 정순원 등이 참석했다. 이상엽 감독은 "너무 설레고 긴장도 되고 기분도 좋다. 뜨겁고 설레는 드라마를 잘 만들었으면 좋겠다"며 첫 촬영을 앞둔 소감을 전했다.한효주는 대형 로펌의 변호사에서 프로야구 에이전트로 진로를 바꾸는 서희승 역을 맡았다. 서희승은 패소한 적 없는 변호사로 최연소 팀장 승진 기회를 뒤로하고 야구계에 뛰어드는 인물이다. 한효주는 새로운 분야에 도전하는 서희승의 당찬 성격과 변화를 표현했다.공명은 프로야구 구단 미라클즈의 우완투수 강해환으로 변신한다. 한때 뛰어난 실력으로 주목받았지만 예상치 못한 좌절을 겪고 마운드를 떠난 선수다. 특히 11년 만에 첫사랑 서희승과 재회하면서 선수로서의 재기뿐 아니라 로맨스도 함께 그려갈 예정이다.성준은 강해환의 라이벌이자 미라클즈의 투수 윤이석을 연기한다. 윤이석은 과거 강해환을 한 번도 이기지 못했지만, 그가 자리를 비운 사이 팀의 에이스가 된 인물이다. 강해환의 복귀를 계기로 두 사람 사이에 경쟁 구도가 형성될 전망이다.김신록은 프로야구계에서 영향력을 행사하는 에이전트 동치영 역으로 출연한다. 동치영은 선수와 구단 사이에서 협상을 이끄는 인물로 강해환의 성공적인 복귀를 위해 힘을 쏟는다. 이 밖에도 조한철, 홍우진, 김중기, 김영성 등 여러 배우가 구단 관계자와 주변 인물로 등장해 이야기를 채운다.제작진은 "첫 대본 리딩부터 배우들이 마치 오랫동안 호흡을 맞춰온 하나의 팀처럼 완벽한 앙상블을 보여줬다"며 "'너의 그라운드'는 단순히 야구를 소재로 한 드라마가 아닌 저마다의 인생이라는 그라운드에서 사랑하고 좌절하며 다시 일어서는 사람들의 이야기"라고 설명했다.'너의 그라운드'는 12월 중 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr