원현주와 양홍원이 결혼식을 올렸다. / 사진=양홍원 SNS

양홍원이 불륜 의혹 속 앨범을 발매했다. / 사진=양홍원 SNS

불륜 의혹에 휩싸인 래퍼 양홍원이 신곡을 발매했다.양홍원은 지난 10일 자신의 인스타그램에 "Panda Gomm, 양홍원 의 싱글 앨범 '오보'가 발매됐습니다. 지금 모든 음원 사이트에서 감상하실 수 있습니다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 앨범 커버가 소개된 모습. 주 7일을 뜻하는 월화수목금이 한문으로 적혀 있었으며, 특히 월요일과 화요일, 목요일이 하얀색으로 표시돼 호기심을 자아냈다.이번 양홍원의 신곡 발표는 최근 불륜 의혹이 불거진 지 며칠 지나지 않은 시점이라는 점에서 눈길을 끌었다.양홍원은 지난달 모델 출신 원현주와 결혼식을 올렸다. 그러나 닷새 만에 다른 여성과 모텔에 동행했다는 의혹이 제기됐다.당시 소속사 AP 알케미 측은 만취한 양홍원이 숙소를 찾던 중 의혹 제기자 A씨가 지정한 모텔로 이동했으며, 함께 있던 여성도 갈 곳이 없어 동행했다고 설명했다. 소속사와 해당 여성 측은 "모텔에 함께 간 것은 맞지만 부적절한 애정 행위는 전혀 없었다"며 불륜 의혹을 부인했다.또 소속사 측은 A씨가 금전을 목적으로 협박했다고 주장하며 공갈, 스토킹 처벌법 위반, 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 형사 고소했다고 밝혔다. 이후 의혹을 제기한 A씨가 사과문을 게시한 것으로 알려졌다.하지만 양홍원과 원현주는 서로의 SNS 계정을 언팔로우했으며, 결혼 사진을 포함해 함께 남겼던 사진들도 모두 삭제된 상태다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr