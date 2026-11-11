'나의 유죄인간'이 8회 연속 동시간대 시청률 1위를 기록했다. / 사진제공=tvN

'나의 유죄인간'이 8회 연속 동시간대 시청률 1위를 기록했다. / 사진제공=tvN

'나의 유죄인간'이 8회 연속 동시간대 시청률 1위를 기록했다. / 사진제공=tvN

'나의 유죄인간'이 8회 연속 동시간대 시청률 1위를 기록했다. 임시완이 설인아의 남장 사실을 알게 되면서 두 사람의 관계에도 중대한 변화가 예고됐다.지난 10일 방송된 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간' 8회 시청률은 전국 기준 평균 5.4%, 최고 6.9%를 기록했다. 수도권에서는 평균 5.3%, 최고 6.6%를 나타내며 8회 연속 케이블·종편 동시간대 1위를 차지했다. 2049 남녀 시청률 역시 전국과 수도권 모두 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 정상에 올랐다. (유료플랫폼 기준, 닐슨코리아 제공)경영 행사 당일 발생한 소동이 윤이준(임시완 분), 강재희(설인아 분), 김시현(김정현 분), 이혜정(연우 분)의 계획이었다는 사실이 밝혀졌다. 네 사람은 한은영(정유민 분)의 녹음 펜을 통해 태강그룹 전무 윤나정(박아인 분)과 비서실장 나만석(조승연 분)의 수상한 정황을 포착했다. 이후 배후 세력을 자극하기 위해 윤이준이 녹음 펜을 가지고 있다는 정보를 경찰에 흘렸고, 이 과정에서 윤이준과 이혜정이 위험에 처했다.윤이준은 퀵 서비스로 받은 벨트를 보고 어머니의 자살과 한은영의 죽음을 떠올리며 괴로워했다. 강재희가 형사기동대 팀원들과 배달원의 행적을 추적한 결과, 배송 의뢰인이 윤나정이라는 사실도 확인됐다. 나만석 역시 강재희를 구한 윤이준의 CCTV 영상이 화제를 모으자 그의 행동을 문제 삼으면서도 홍보 효과는 회장 윤태식(최진호 분)에게 보고하지 않아 의심을 키웠다.윤이준과 강재희의 관계에도 변화가 찾아왔다. 윤이준은 자신을 걱정하는 강재희에게 남녀 사이였다면 자신을 좋아했을 것이냐고 물으며 마음을 고백했다. 그러나 남장 수행비서로 위장 취업한 형사 강재희는 자신의 정체를 숨기기 위해 설렘조차 없다는 말로 그를 밀어냈다.두 사람은 윤이준 어머니의 추모식에 참석하러 가던 중 차량 브레이크 고장으로 교통사고를 당했다. 의식을 잃은 윤이준에게 접근한 누군가가 녹음 펜을 훔쳤고, 범인과 몸싸움을 벌이던 강재희도 결국 쓰러졌다.정신을 차린 윤이준은 강재희를 찾던 중 구급대원으로부터 그가 여자라는 사실을 전해 듣고 충격에 빠졌다. 남장 사실을 알게 된 윤이준이 어떤 선택을 내릴지, 두 사람의 관계가 어떻게 달라질지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr