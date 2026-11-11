'연애박사'가 자체 최고 시청률로 막을 내렸다./사진제공=ENA

'연애박사'가 자체 최고 시청률로 막을 내렸다./사진제공=ENA

고(故) 안판석 감독의 유작인 '연애박사'가 잔잔한 감동 속에 막을 내렸다. 방영 내내 2%대 박스권에 갇혀 고전했으나, 마지막 회에서 마침내 3%대를 돌파하며 자체 최고 시청률로 유종의 미를 거뒀다.지난 10일 종영한 ENA 월화드라마 '연애박사' 12회 시청률은 전국 유료가구 기준 3.5%를 기록했다. 1회 1.8%로 출발한 뒤 줄곧 2%대 초중반에 머물며 아쉬운 성적을 이어왔지만, 최종회에서 3.5%까지 치솟으며 자체 최고 기록을 경신했다. 수도권 분당 최고 시청률은 4.1%까지 올랐다.이날 최종회에서는 오랜 갈등과 불안을 딛고 서로의 진심을 확인한 박민재(추영우 분)와 임유진(김소현 분)의 해피엔딩이 그려졌다. 폐 결절 조직검사 결과 종양세포가 확인되며 또다시 암 재발이라는 비극적인 현실과 마주한 박민재는 "나는 자격이 없다"며 임유진을 밀어냈다. 그러나 임유진은 "그 자격은 내가 주는 것"이라며 물러서지 않았고, 끝내 손을 맞잡으며 평생을 함께하기로 약속했다. 대학 강단에 서며 일상을 되찾은 박민재와 임유진이 상견례를 준비하며 뜨거운 입맞춤을 나누는 엔딩은 먹먹한 여운을 남겼다.'하얀거탑', '아내의 자격', '밀회', '밥 잘 사주는 예쁜 누나', '봄밤' 등을 통해 한국 멜로드라마의 한 획을 그었던 안판석 감독. 그의 유작이 된 '연애박사'는 화려한 극적 장치 대신 대학원생들의 현실적인 일상과 미완성 청춘들의 서툰 연애를 담담하고 세밀하게 짚어냈다. 한쪽 다리를 잃은 절망 속에서도 담담히 나아가는 박민재 역의 추영우와 당차고 솔직한 임유진 역의 김소현은 남다른 케미스트리로 깊은 공감을 이끌어냈다.초반 화제성 부족과 치열한 월화극 경쟁 속에서 오랜 시간 2%대 답보 상태를 면치 못했지만, 마지막 회에서 안판석 표 리얼리즘의 힘을 입증하며 값진 3.5%의 기록을 남기게 됐다.'연애박사' 후속으로는 오는 16일 오후 10시 이민기, 곽선영, 허성태 주연의 '크래시2 : 분노의 도로'가 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr