고우림이 에이티즈 최산보다 먼저 '북부 대공'이라는 별명으로 불렸다고 밝힌다. / 사진제공=MBC

고우림이 에이티즈 최산보다 먼저 '북부 대공'이라는 별명으로 불렸다고 밝힌다. / 사진제공=MBC

김연아의 남편 고우림이 에이티즈 최산보다 먼저 '북부 대공'이라는 별명으로 불렸다고 밝힌다. 4년 전 무대 의상으로 해당 수식어를 얻었다는 그는 당시 의상을 직접 공개하며 원조 '북부 대공'의 면모를 선보인다11일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'는 장한나, 김현철, 고우림, 하리무가 출연하는 '장한, 나' 특집으로 꾸며진다.고우림은 최근 에이티즈 최산의 별명으로 화제를 모은 '북부 대공'이라는 수식어가 자신에게도 붙었던 과거를 공개한다. 그는 4년 전 포레스텔라 무대에서 선보인 화려한 의상으로 팬들 사이에서 해당 별명을 얻었다고 설명한다. 고우림은 당시 화제를 모았던 의상부터 최근 공연에서 착용한 의상까지 직접 가져와 소개한다. 이어 출연진과 함께 '북부 대공' 챌린지에도 도전하며 색다른 모습을 보여줄 예정이다.포레스텔라의 음악적 성과에 관한 이야기도 이어진다. 고우림은 '불후의 명곡' 왕중왕전에서 7연속 우승을 기록했던 당시를 회상한다. 특히 자신이 맡았던 강렬한 도입부를 언급하며 멤버들이 중요한 역할을 맡긴 이유와 짧은 파트로 존재감을 남겼던 비결을 전한다.향후 활동 계획도 공개한다. 포레스텔라는 국내 연말 공연을 시작으로 내년 1월과 2월 미국에서 3년 만의 미주 투어를 진행할 예정이다. 고우림은 오랜만에 해외 팬들과 만나는 소감을 전하며 공연에 대한 기대감을 높인다.고우림의 '북부 대공' 별명 탄생 비화와 포레스텔라의 활동 이야기는 11일 방송을 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr