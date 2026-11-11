'메리 베리 러브' 메인 포스터. / 사진제공=CJ ENM

'메리 베리 러브'가 글로벌 흥행을 이어가고 있다. / 사진제공=CJ ENM

배우 지창욱의 주연작 '메리 베리 러브'가 해외에서 흥행 성과를 거두고 있다. 국내에서는 상대적으로 큰 주목을 받지 못하고 있지만, 아시아를 넘어 유럽 국가에서도 디즈니+ 인기 콘텐츠 순위에 이름을 올리며 관심을 끄는 중이다.11일 CJ ENM에 따르면 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메리 베리 러브'는 지난 5일 기준 폴란드, 대만, 불가리아 등 여러 국가 및 지역의 디즈니+ TV쇼 부문 TOP10에 진입했다. OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤 기준으로, 신작들이 잇따라 공개되는 가운데 해외 시청자들의 관심을 얻고 있다.'메리 베리 러브'는 한국의 공간 기획자 이유빈(지창욱 분)과 일본 여성 농부 시라하마 카린(이마다 미오 분)이 아름다운 섬에서 만나 사랑에 빠지는 이야기를 그린 작품이다. CJ ENM과 일본 Nippon TV가 함께 선보이는 글로벌 프로젝트로 국경을 넘나드는 로맨스를 중심으로 이야기가 펼쳐진다.해외에서 관심을 얻고 있는 가운데, 극 중 지창욱과 이마다 미오의 로맨스에는 위기가 찾아온다. 지난 5회에서는 첫 키스 이후 서로의 마음을 확인한 두 사람이 뜻밖의 오해로 갈등을 겪었다. 특히 카린은 유빈에게 "저희 집에서 나가주세요"라고 말하며 동거 생활을 끝내겠다고 선언했다.11일 공개되는 6회에서는 이별 후 한국으로 돌아간 유빈의 모습이 그려진다. 공개된 사진 속 유빈은 딸기밭에서 일하던 때와 달리 공간 기획자로 복귀해 업무에 집중하고 있다. 이전의 여유로운 모습 대신 예민한 분위기를 풍기는 가운데 카린과 떨어진 이후 어떤 변화를 겪을지 관심이 쏠린다.카린은 차로섬에 홀로 남는다. 앞서 카린은 유빈의 대학 후배이자 그를 짝사랑하는 한시아(이효인 분)의 말로 인해 유빈이 자신의 딸기밭을 팔게 하려고 의도적으로 접근했다고 오해했다. 두 사람이 갈등을 풀고 다시 만날 수 있을지가 이번 회차의 주요 관전 포인트다.박구남(남윤수 분)과 미즈노 마리(쿠마다 린카 분)의 관계에도 변화가 예고됐다. 마리를 향한 마음으로 워킹 홀리데이를 선택했던 구남이 의문의 여성과 만나는 모습이 포착된 것. 여기에 구남을 몰래 뒤쫓는 마리의 모습까지 공개되면서 두 사람 사이에 어떤 일이 벌어질지 궁금증을 더하고 있다.'메리 베리 러브'는 매주 수요일 밤 디즈니+에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr