그룹 데이식스(DAY6)가 올해도 연말 콘서트로 팬들과 한 해를 마무리한다.
소속사 JYP엔터테인먼트는 지난 10일 데이식스 공식 SNS를 통해 '2026 DAY6 Special Concert 'The Present''(2026 데이식스 스페셜 콘서트 '더 프레젠트') 개최 일정이 담긴 포스터를 공개했다.
데이식스는 오는 12월 18일부터 20일까지 서울 송파구 KSPO DOME(케이스포 돔)에서 공연을 펼친다. 이번 콘서트는 데이식스가 매년 연말 선보여 온 'The Present' 시리즈로, 성진과 영케이(Young K), 원필, 도운이 팬들과 한 해를 마무리하는 자리다. 데이식스는 올해 그룹과 개인 활동을 병행해 왔다. 영케이와 원필이 각각 솔로 앨범을 발매했으며, 멤버들은 예능 프로그램과 유튜브 채널 등을 통해서도 팬들과 만났다.
그룹 활동도 이어졌다. 지난 7월에는 데뷔 10주년을 기념해 진행한 투어 'DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE>'(텐스 애니버서리 투어 '더 데케이드')를 마무리했다. 지난달에는 다섯 번째 공식 팬미팅 'DAY6 5TH FANMEETING <EVERY DAY6, EVERY My Day>'(에브리 데이식스, 에브리 마이데이)를 개최했다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
소속사 JYP엔터테인먼트는 지난 10일 데이식스 공식 SNS를 통해 '2026 DAY6 Special Concert 'The Present''(2026 데이식스 스페셜 콘서트 '더 프레젠트') 개최 일정이 담긴 포스터를 공개했다.
데이식스는 오는 12월 18일부터 20일까지 서울 송파구 KSPO DOME(케이스포 돔)에서 공연을 펼친다. 이번 콘서트는 데이식스가 매년 연말 선보여 온 'The Present' 시리즈로, 성진과 영케이(Young K), 원필, 도운이 팬들과 한 해를 마무리하는 자리다. 데이식스는 올해 그룹과 개인 활동을 병행해 왔다. 영케이와 원필이 각각 솔로 앨범을 발매했으며, 멤버들은 예능 프로그램과 유튜브 채널 등을 통해서도 팬들과 만났다.
그룹 활동도 이어졌다. 지난 7월에는 데뷔 10주년을 기념해 진행한 투어 'DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE>'(텐스 애니버서리 투어 '더 데케이드')를 마무리했다. 지난달에는 다섯 번째 공식 팬미팅 'DAY6 5TH FANMEETING <EVERY DAY6, EVERY My Day>'(에브리 데이식스, 에브리 마이데이)를 개최했다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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