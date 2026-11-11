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배우 김수현이 자신과 관련한 허위사실을 퍼뜨린 혐의로 재판에 넘겨진 김세의 가로세로연구소(가세연) 대표의 첫 공판에 증인으로 출석했다.11일 서울중앙지법 형사합의26부(부장판사 이현경)는 정보통신망법상 명예훼손, 성폭력처벌법 및 스토킹처벌법 위반 등의 혐의로 기소된 김 대표의 첫 공판을 진행한다. 이날 재판에서는 김수현에 대한 증인 신문도 이뤄진다.김수현은 재판 시작 20분 전인 오후 1시 40분께 법원에 모습을 드러냈다. 법원에는 김수현의 출석을 기다리는 취재진이 모였지만, 그는 별도의 출입 통로를 이용해 법정으로 이동했다.이번 재판에는 성폭력처벌법 위반 혐의가 포함돼 있어 김수현에 대한 증인 신문은 비공개로 진행될 것으로 보인다.앞서 김 대표는 유튜브 채널 등을 통해 김수현이 미성년자 시절의 고(故) 김새론과 교제했다는 주장과 함께, 김새론의 사망에 김수현 측의 채무 변제 압박이 영향을 미쳤다는 취지의 허위사실을 유포한 혐의로 지난 6월 구속 기소됐다.검찰은 김 대표가 인공지능(AI) 기술로 조작된 김새론의 음성을 공개해 김수현의 명예를 훼손하고, 김수현의 사생활이 담긴 사진을 동의 없이 공개한 것으로 보고 있다. 또 추가적인 사생활 폭로를 암시하며 김수현 측을 협박한 혐의도 적용했다.김 대표는 자신에게 적용된 혐의를 모두 부인하고 있다. 현재 정신 질환 등을 사유로 보석을 신청한 상태로, 법원의 결정을 기다리고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr