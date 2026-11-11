주우재가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

'옥탑방의 문제아들'에 정승제와 유대종이 출연했다. / 사진=KBS

'옥탑방의 문제아들'에 정승제와 유대종이 출연했다. / 사진=KBS

홍익대학교 기계공학과 출신 방송인 주우재가 일타강사로서의 가능성을 인정받았다.지난 10일 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에는 수학 강사 정승제와 국어 강사 유대종이 게스트로 출연했다.이날 정승제는 최근 달라진 인터넷 강사 양성 방식에 대해 이야기했다. 그는 "강사는 진입장벽이 없다. 2년제 대학교 졸업 이상이면 누구나 가능하다"며 "요즘엔 인강 강사를 목표로 진로를 준비하는 친구들도 꽤 있는 것 같다"고 설명했다.이어 "인강 사이트에서 학벌도 좋고 얼굴도 괜찮은 사람을 모아서 아이돌 연습생처럼 체계적으로 키우기도 한다"고 덧붙였다. 이를 듣던 유대종은 "주로 5세대 스타강사들이 주우재 씨처럼 생겼다"고 말해 웃음을 자아냈다. 뜻밖의 칭찬을 받은 주우재는 어깨를 으쓱하며 만족스러운 반응을 보였다.이날 두 강사는 일타강사가 되기까지의 과정도 공개했다. 16년째 수학 과목 1위를 지키고 있다는 정승제는 2007년 무료 강의를 시작한 뒤 입소문을 타면서 4년 만에 일타강사 자리에 올랐다고 밝혔다.그러나 처음부터 수강생이 많았던 것은 아니었다고. 정승제는 "첫 강의 때는 학생이 3명이었는데 수익이 마이너스 5만 7천 원이었다"고 회상했다. 당시 대치동과 노량진이 주요 입시 학원가로 자리 잡고 있었지만 그는 홍대에서 강의를 시작했다며 소극장을 만드는 것이 꿈이었다고 설명했다.유대종 역시 강사 생활 초반 어려움을 겪었다고 털어놨다. 그는 대치동 학원에 수백 장의 이력서를 제출했지만 모두 탈락했고, 이후 판교에서 영어·수학 강사들과 함께 첫 국어 강의를 열었다고 밝혔다. 대학 시절에는 형편이 어려운 학생들을 모아 무료로 수업을 진행하기도 했다고 덧붙였다.강의에 대한 고민도 이어졌다. 정승제는 "수능 기조가 계속 바뀌니 수업도 매년 어떻게 바꿔야 하나 늘 불안하다"며 오랜 기간 정상의 자리를 지키면서도 부담을 느낀다고 말했다.평소 정승제의 강의를 즐겨 본다는 주우재는 문제 풀이의 원리를 이해하기 쉽게 설명하는 점을 높이 평가했다. 반면 김종국은 "사칙연산만 알면 사는 데 아무 문제 없는 거 아니냐"고 물었다. 이에 정승제는 "살면서 이차방정식을 할 일은 없지만 문제 풀이 과정에서 논리적으로 나아가는 방식을 배우는 것이 수학"이라고 답했다.두 사람은 자신만의 강의 방식도 소개했다. 유대종은 어려운 국어 문법을 학생들이 쉽게 외울 수 있도록 랩으로 만들었다고 밝혔고, 정승제는 딱딱한 수업 분위기를 바꾸기 위해 직접 피아노를 연주하며 강의를 시작했다고 설명했다.수능을 앞둔 수험생들을 위한 조언도 전했다. 정승제는 "수능을 잘 봤든 삐끗했든 인생의 최종 목적지에서 어느 쪽이 우위일지는 아무도 모른다"며 "수능이 인생의 전부가 아니니 괴로워하지 않았으면 좋겠다"고 당부했다.유대종은 "수능을 준비하며 열심히 공부한 만큼 주변을 희생시켰을 수도 있다. 그동안 소홀했던 곳에 마음을 쓰는 시간이 되길 바란다"고 응원했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr