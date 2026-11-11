그룹 엑스러브 콘서트 포스터./ 사진 제공=알비더블유, 스트레인지랩

그룹 엑스러브(XLOV)가 데뷔 2주년을 맞아 서울에서 단독 콘서트를 개최한다.11일 소속사에 따르면 엑스러브는 내년 1월 9일부터 10일까지 서울 강북구 성신여자대학교 운정그린캠퍼스에서 '2027 XLOV TOUR L:(O)v or (X)' 공연을 연다. 이번 서울 공연을 시작으로 2027년 투어에 나설 예정이다.공연 제목인 'L:(O)v or (X)'는 팀명에 담긴 의미에서 따왔다. 'X'는 불완전함을, 'LOV'는 완성되지 않은 사랑을 뜻한다. 엑스러브는 이러한 콘셉트를 바탕으로 그동안 발표한 음악을 무대에서 선보일 계획이다.이번 공연은 엑스러브의 데뷔 2주년을 기념하는 자리이기도 하다. 우무티, 루이, 현, 하루로 구성된 엑스러브는 지난해 1월 7일 싱글 'I'mma Be'(암마 비)로 데뷔했다. 데뷔 기념일을 이틀 앞두고 열리는 서울 공연에서 팬들과 2주년을 함께 축하하게 됐다.서울 공연의 팬클럽 선예매는 오는 16일 오후 5시부터 NOL에서 진행된다. 일반 예매는 20일 오후 5시에 시작한다. 서울 외 추가 투어 일정은 아직 공개되지 않았다.한편 엑스러브는 최근 세 번째 EP 'i=!'(아이 이퀄스)를 발매하고 더블 타이틀곡 'Hush'(허쉬)와 '투스젬치와와'로 활동하고 있다. 11일 오후 5시 방송되는 MBC M·MBC every1 '쇼! 챔피언'에도 출연한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr