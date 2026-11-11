이유진, 차경은이 '동상이몽2'에 출연했다. / 사진=SNS

이유진이 장동윤과 동서 지간이 됐다고 밝혔다./사진제공=SBS

이유진이 '나혼산'에서 자취 일상을 공개했다./사진제공=MBC

MBC '나 혼자 산다'에서 셀프 인테리어와 소탈한 일상으로 주목받았던 배우 이유진이 결혼을 발표하며 자연스럽게 싱글 예능과 작별하게 됐다. 반지하 방을 홀로 쓸고 닦던 청년은 이제 가정을 꾸리고 인생 2막을 연다.지난 10일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2 - 너는 내 운명'에는 11월 결혼을 앞둔 배우 이유진과 아버지 이효정이 함께 출연했다.이날 이효정은 "아내도 나도 며느리가 배우였으면 좋겠다고 생각했는데 더할 나위 없다. 며느리 친언니도 배우고, 그 남편도 배우"라며 집안 전체가 연기자로 채워졌음을 자랑했다. 이어 김숙이 "장동윤과 동서지간이 되는 것"이라고 짚자, 이유진은 "형님이 되시는 거다. 아내와 처형이 1살 차이고, 장동윤과는 나이가 같다. 평소에도 워낙 좋아하고 응원했던 배우"라며 남다른 팬심을 보였다.장동윤의 아내인 배우 김승윤과 이유진의 아내인 배우 차경은은 세 자매 중 첫째와 둘째인 친자매다. 장동윤은 2019년 '조선로코-녹두전' 등을 통해 인연을 맺은 김승윤과 백년가약을 맺었고, 이유진은 자신의 첫 연출작 '길이 보이면 캐스팅해!'에서 여주인공으로 만난 차경은과 5개월 열애 끝에 부부의 연을 맺는다. 이유진 부부는 혼전 임신 소식과 함께 태명 '여름이'의 성별이 아들이라는 사실을 공개하며 겹경사를 알렸다.공교롭게도 두 사람 모두 과거 '나 혼자 산다'를 통해 대중에게 강렬한 인상을 남겼다는 공통점이 있다.장동윤은 2021년 12월 '나 혼자 산다'에서 절친 이주승의 친구로 깜짝 등장했다. 당시 두 사람은 휑한 테라스에 트리와 조명을 설치하며 쓸쓸하면서도 유쾌한 '솔로 크리스마스'를 보내 화제를 모았다.이유진은 2023년 3월 직접 꾸민 반지하 월세방 일상을 공개해 '금손 자취남'으로 눈길을 사로잡았다. 철거부터 몰딩, 시트지 시공까지 손수 해낸 감각적인 인테리어와 아버지 이효정의 중고거래 앱 온도 74.5도를 공개해 부자가 동반 광고까지 꿰찼다.자취 생활을 마무리하고 결혼 소식을 전한 이유진을 향해 MC 서장훈은 "혼자 살다가 결혼하면 '동상이몽' 나오는 거다"라고 짚어 폭소를 유발했다. 김구라 역시 "사랑하는 사람이 있으면 결혼해야지 언제까지 미루냐"며 빠른 결단을 축하했고, 김숙도 "혼자 살 때도 야무지게 잘 살았으니 얼마나 잘 살겠냐"며 덕담을 건넸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr