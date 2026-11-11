사진 = 문채원 인스타그램

배우 문채원이 생일을 앞두고 특별한 케이크를 공개하며 감사 인사를 전했다.문채원은 최근 자신의 인스타그램에 "🎂 고마워요 모두 따뜻하게 입으세요 추워요 😗"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속에는 문채원의 사진으로 장식된 분홍색 케이크가 담겨 있다. 케이크 중앙에는 긴 머리를 늘어뜨린 채 미소 짓는 문채원의 모습이 자리하고 있으며 짙은 색상의 상의에 어깨에 멘 가방이 어우러져 자연스러운 분위기를 자아낸다.케이크 가장자리에는 보라색 크림이 풍성하게 둘러져 있고 분홍색 바탕에는 하늘색 하트와 노란색 십자가 모양 장식이 더해져 아기자기한 분위기를 완성했다. 상단에는 곰 모양 장식과 함께 'HBD' 문구가 놓여 있으며 불이 켜진 초가 눈길을 끈다. 특히 케이크 받침에는 하트 장식과 함께 '유튜브 제작진 일동'이라는 글씨가 적혀 있어 선물을 준비한 주인공을 짐작하게 한다.문채원은 오는 13일 생일을 앞두고 유튜브 제작진에게 받은 것으로 보이는 케이크를 공개해 관심을 모았다. 케이크에 새겨진 제작진의 메시지와 문채원의 짧은 감사 인사가 어우러지며 훈훈함을 더했다.한편 1986년생으로 40세인 문채원은 최근 결혼 했으며 개인 유튜브 채널 '문채원 Moon chaewon'을 통해 다양한 일상 콘텐츠를 선보이고 있다. 지난 10월에는 드라마 '악의 꽃'에서 호흡을 맞춘 배우 장희진과 함께 템플스테이를 체험하는 영상을 공개했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr