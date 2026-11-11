그룹 블랙핑크 지수 / 사진=텐아시아DB

/ 사진=코첼라 공식 인스타 캡처

그룹 블랙핑크 지수와 NCT, 베이비몬스터 등 한국 아티스트 5팀이 내년 미국 최대 음악 축제 중 하나인 코첼라 무대에 오른다.11일 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(이하 코첼라) 측이 공개한 2027년 라인업에는 지수, NCT, 베이비몬스터를 비롯해 이날치와 페기 구가 이름을 올렸다.지수와 이날치, 페기 구는 내년 4월 9일과 16일 공연에 참여한다. NCT는 10일과 17일, 베이비몬스터는 11일과 18일 무대에 선다.눈길을 끄는 건 한국 아티스트들의 면면이다. K팝 솔로 가수와 보이그룹, 걸그룹은 물론 판소리와 대중음악을 결합한 밴드 이날치, 세계적인 DJ로 활동 중인 페기 구까지 합류했다. K팝을 넘어 다양한 장르에서 활동하는 한국 아티스트들이 코첼라 관객들과 만날 예정이다.이번 코첼라의 헤드라이너는 두아 리파, 테임 임팔라, SZA다. 이 밖에도 마돈나, 자라 라슨, 스티브 레이시 등 유명 팝스타들이 출연 명단에 이름을 올렸다.코첼라는 매년 미국 캘리포니아주 인디오에서 열리는 세계적인 음악 축제다. 2027년에는 4월 9~11일과 16~18일 두 차례에 걸쳐 개최된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr