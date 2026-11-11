이은형과 강재준이 남대문 스카프 아저씨를 만났다. / 사진='기유TV' 유튜브 캡처

이은형과 강재준이 남대문 스카프 아저씨를 만났다. / 사진='기유TV' 유튜브 캡처

코미디언 이은형, 개그맨 강재준 부부가 남대문 시장을 찾았다가 화제의 스카프 아저씨를 만나 사진을 남겼다.지난 10일 유튜브 채널 '기유TV'에는 '현조 옷 사러갔다가 스카프리오 만남'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이은형과 강재준은 아들 현조의 겨울옷을 구매하기 위해 핫플레이스로 떠오른 남대문 시장으로 향했다.아동복 매장을 찾은 두 사람은 귀여운 옷들을 둘러보며 최근 태어난 조카에게 물려줄 옷까지 챙겼다. 남대문은 수많은 인파로 붐볐다. 두 사람에게 사진을 요청하자 강재준은 "자존감 떨어질 때 남대문 오면 자신감을 얻고 갈 수 있어요"라며 뿌듯해했다. 이은형은 강재준이 배우 해도 되겠다는 얘기를 세 번 들었다고 말하며 웃었다.이어 두 사람은 남대문 시장 최고 인기 스타인 스카프 아저씨를 발견했다. 스카프 아저씨는 밀려드는 인파 속에도 "이걸 왜 사냐. 사지 마"라면서도 "사진은 찍어라"라고 말하며 재치 있는 입담을 자랑했다. 두 사람은 거침없는 멘트에 감탄했다.강재준은 목소리까지 떨며 사진 촬영을 부탁했다. 두 사람은 스카프 아저씨와 함께 사진을 남기며 웃음을 자아냈다. 이은형은 "운이 좋았다"며 "직접 체감하고도 믿기지 않는 수준"이라며 감격했다.이은형과 강재준은 2017년 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 유튜브 채널 '기유TV'를 통해 친근하고 유쾌한 육아 일상을 공유하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr