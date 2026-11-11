강사 이지영이 2026년도 생활과 윤리 현장 강의 풀 커리큘럼을 완주했다. / 사진=이지영 SNS

사진=이지영 SNS

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스타 강사 이지영이 수험생들을 위한 2026년 강의를 모두 끝마쳤다.이지영은 지난 10일 자신의 인스타그램을 통해 "안녕하세요. 이투스 이지영입니다. 2027 수능을 위한 인터넷 강의 및 현장 강의 풀 커리큘럼이 완강 됐습니다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이지영이 학생들 앞에서 연신 환한 미소를 짓고 있는 모습. 칠판에는 '생활과 윤리 현장 강의 풀 커리 완강을 축하합니다'라는 문구가 적혀 있다.이지영은 "2026년은 제게 가장 바쁜 한 해였다"면서 "총 7과목의 풀 커리큘럼을 진행하느라 주당 수십 시간이 넘는 촬영과 현장 강의를 진행했다"고 밝혔다. 또 "29개 단계의 주교재와 부교재를 직접 집필하고 각 과목 매주 현장 강의 자료 및 현장 강의용 진도별 모의고사까지 100여 페이지의 부가 자료 제작을 진행했다"고 전했다. 그러면서 "저도 나열하고 보니 정말 일이 많았다"고 덧붙였다.학생들을 위한 이지영의 이같은 노고는 같은 이투스에 몸담고 있는 한국지리·세계지리 강사 이도와 비교돼 더욱 눈길을 끌었다.이도는 수능을 3주 앞둔 상황에서 강의를 중단한 뒤 예능 제작발표회 등에 참석해 최근 논란이 일었다.이도는 지난 29일 "의료진 권고에 따라 남은 2026년은 처음으로 스스로를 챙기는 시간을 가지기로 결정했다"고 말하며 강의를 중단했다. 하지만 지난 5일 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인(데블스 플랜 시즌2)' 제작발표회에 참석했고, 이틀 뒤에는 자신의 유튜브 채널 개설 소식과 함께 해당 예능을 홍보하는 짧은 영상까지 업로드해 비난 여론이 거세졌다.한편 1982년생으로 올해 44세다. 서울대학교에서 윤리교육과를 전공하고 법학을 부전공했다. 이후 서울대학교 대학원에서 윤리교육 박사 과정을 수료했으며 이투스에서 윤리와 사회·문화 강사로 활동하고 있다. 그는 과거 자신의 유튜브 채널 등을 통해 "하루에 3~4시간만 잠을 잔다"고 말한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr