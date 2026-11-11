배우 한수아가 그룹 에스파 카리나와의 각별한 우정을 공개했다가 일부 누리꾼들의 비난을 받고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 한수아가 그룹 에스파 카리나와의 각별한 우정을 공개했다가 일부 누리꾼들의 비난을 받고 있다. / 사진=유튜브 채널 '우리 사이엔 편지가 있다' 캡처

배우 한수아가 그룹 에스파 카리나와의 각별한 우정을 공개했다가 일부 누리꾼들의 비난을 받고 있다. 한수아는 카리나에게 사전 양해까지 구한 뒤 방송에 출연했지만, 친분을 이용해 유명세를 얻으려 한다는 악성 댓글이 이어졌다. 두 사람의 사적인 관계를 둘러싼 지나친 간섭이라는 반응도 나오면서 온라인상에서 갑론을박이 벌어지고 있다.지난 10일 유튜브 채널 '우리 사이엔 편지가 있다'에는 '한수아 카리나 이 정도로 사랑하고 있는지 알았던 사람?'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 게스트로 출연한 한수아는 가장 친한 친구로 카리나를 꼽으며 두 사람의 인연과 일화를 소개했다.한수아는 카리나와 그룹 있지(ITZY) 류진의 집에서 처음 만났다고 밝혔다. 당시 헤어질 무렵 카리나가 먼저 연락처를 물었고, 이후 급격히 가까워졌다고 설명했다. 두 사람은 약 1년 동안 거의 매일 만날 정도로 친분을 쌓았다. 카리나가 일정을 마친 뒤 한수아의 집에 들러 저녁을 함께 먹는 것도 일상이 됐다고 전했다.한수아는 카리나와의 친분을 공개적으로 언급하는 데 조심스러웠다고 털어놨다. 그는 "아무래도 (카리나가) 슈퍼스타니까 어딘가에서 언급되는 게 불편할 수 있겠다고 생각했다"며 친구에게 부담을 주고 싶지 않았던 마음을 전했다.이번 콘텐츠는 소중한 사람에게 편지를 전하는 형식인 만큼, 출연에 앞서 카리나에게 직접 연락해 양해를 구했다고도 밝혔다. 카리나는 이를 흔쾌히 받아들였을 뿐 아니라 방송에 사용할 사진까지 직접 골라준 것으로 알려졌다. 잠옷 차림으로 등산하거나 동물원에 방문했던 사진을 보내며 당시의 추억을 설명했다고 한다.한수아는 카리나에게 쓴 편지로 고마움을 표현하기도 했다. 그는 카리나가 자기 집에 들어오자마자 참았던 눈물을 터뜨렸던 순간을 떠올리며 "지민아, 너는 네가 모르는 사이에 나를 되게 많이 구했어"라고 진심을 전했다.그러나 영상이 공개된 이후 한수아의 SNS에는 예상치 못한 비난이 쏟아졌다. 11일 한수아의 인스타그램 댓글 창에는 카리나와의 친분을 반복적으로 언급하는 것이 불편하다는 반응이 잇따랐다.일부 누리꾼들은 "인생 최대 업적이 카리나 절친인 거냐", "언급 적당히 해라", "카리나 이야기를 그렇게 많이 해서 뭐 하냐", "카리나 팔이 그만 좀"이라며 날 선 반응을 보였다. "카리나 친구 말고 배우 한수아로 더 알려지길 응원한다"는 댓글도 달렸다.외국어로 작성된 악성 댓글도 이어졌다. 영어와 중국어로 비난을 남기는가 하면, 카리나의 유명세를 이용해 자신을 홍보하지 말라는 취지의 주장도 제기됐다. 심지어 카리나와 친구 관계를 끊으라고 요구하는 댓글까지 등장하며 논란이 확산했다.반면 한수아를 옹호하는 목소리도 적지 않았다. 누리꾼들은 "둘의 우정 너무 보기 좋다", "친구랑 추억 이야기도 편하게 못 하나"라며 지나친 비난을 지적했다. 한수아가 방송 출연 전 카리나에게 직접 양해를 구했고, 카리나 역시 사진을 골라주는 등 적극적으로 협조했다는 점에서 비판이 과도하다는 의견이 나왔다. 친구를 향한 애정과 고마움을 전한 것뿐인데 유명세를 이용하려는 행동으로 단정하는 것은 무리라는 반응이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr