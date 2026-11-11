트와이스 나연이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 트와이스 나연이 데뷔 전부터 연습생들 사이에서 남다른 존재감을 자랑했던 것으로 알려졌다. / 사진=SBS 방송 화면 캡처

그룹 트와이스 나연이 데뷔 전부터 연습생들 사이에서 남다른 존재감을 자랑했던 것으로 알려졌다. / 사진=SBS 방송 화면 캡처

JYP엔터테인먼트 소속 그룹 트와이스 나연이 데뷔 전부터 연습생들 사이에서 남다른 존재감을 자랑했던 것으로 알려졌다. 블랙핑크 지수는 소속사가 달랐음에도 나연의 이름을 익히 알고 있었다며 당시의 높은 인지도를 증언했다.지난 10일 방송된 SBS 예능 '틈만나면,'에는 트와이스 나연과 블랙핑크 지수가 게스트로 출연했다. 두 사람은 MC 유재석, 유연석과 함께 경기도 군포시 산본동을 찾아 시민들과 만났다.유재석과 유연석은 게스트가 등장하기 전 출연자를 추측했다. 유재석은 "젊은 분일 거다. 신도시이기 때문에"라며 기대감을 내비쳤다. 유연석은 산본 출신 연예인으로 배우 서강준을 언급한 데 이어 블랙핑크 지수를 예상했다. 그는 "블랙핑크 지수도 산본 아니냐"며 자신의 추측에 힘을 실었다.유재석은 지수의 이름이 나오자 의외라는 반응을 보였다. 이어 "오시겠죠. 뭐. 연석이는 뭐 그렇게 궁금해하는지 모르겠다"고 농담해 웃음을 자아냈다. 이후 실제로 지수가 나연과 함께 등장하자 유연석은 "내가 맞혔네"라며 반가움을 감추지 못했다.두 사람의 오랜 인연도 공개됐다. 유재석이 평소 친분을 묻자 나연과 지수는 "오래 알았다. 연습생 때부터 알았다"고 답했다. 1995년생 동갑내기인 두 사람은 각각 JYP엔터테인먼트와 YG엔터테인먼트에서 연습생 생활을 했다.유재석은 서로 다른 소속사에서 데뷔를 준비했던 두 사람이 어떻게 친해졌는지 궁금해했다. 이에 지수는 "약간 그때. 라떼는 연습생들끼리 오래 연습했으면 알게 됐다"고 설명했다. 이어 지수는 "얘가 여기 에이스래. 막 이렇게"라며 당시 연습생들 사이에서 실력이 뛰어난 인물들의 소문이 퍼지곤 했다고 밝혔다. 유재석이 "나연이가 소문이 났던 연습생이죠?"라고 묻자 지수는 "유명했다"고 답하며 나연의 과거 인지도를 인정했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr