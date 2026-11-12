이미지 크게보기 배우 정웅인이 '빚더미 통장 잔고'를 언급하며 눈물을 보였다. / 사진 = 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = tvN STORY '남겨서 뭐하게'

'남겨서 뭐하게' 배우 정웅인이 빚더미 고백에 오열했지만, 누리꾼들의 시선은 싸늘했다.지난 9일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게' 말미에는 정웅인이 출연하는 다음 회 예고편이 공개됐다. 이영자, 박세리, 김창옥과 마주 앉은 그는 가정사를 털어놨다.정웅인은 "나는 좀 불우했다. 그때는 아버지가 돌아가시면서 빚이 있었다는 걸 몰랐다"고 입을 뗐다.이어 "가끔 자다가 벌떡벌떡 일어난다. 통장 잔고, 우리 애들이 나를 바라보고 있는데 어떤 식으로 미래를 열어가야 할까"라며 끝내 울음을 터뜨렸다.그러나 예고편을 접한 누리꾼들의 반응은 온도차가 컸다. 가장의 무게에 공감하는 목소리도 있었지만, 일부는 "아내는 골프 치러 다니던데"라며 날을 세웠다.과거 '후배 구타' 논란까지 파묘됐다. 누리꾼들은 "다른 사람 눈에 피눈물 나게 하면 결국 다 돌려받는다", "그렇게 힘들었으면서 후배들 군기는 왜 잡았냐" 등 빚과 상관없는 댓글까지 남겼다.논란의 시작은 2012년 MBC '놀러와'였다. 당시 정웅인은 서울예대 89학번과 90학번의 차이를 이야기하며 "후배들이 너무 평범해 우리가 90학번을 구타하기도 했다"고 발언했다. 이후 이철민, 안재욱 등 후배들도 방송에서 엄격했던 선배 정웅인과의 일화를 공개했다.정웅인은 '라디오스타'에서 동아리 회장으로서 벌을 주고 괴롭힌 기억이 있다며 사과의 뜻을 밝혔다. 그러나 2015년 같은 프로그램에서는 후배들의 폭로에 대해 "다 거짓말이다"라며 선을 그었다.지난달 채널 '짠한형 신동엽'에서도 이 문제가 다시 거론됐다. 서울예대 후배 신동엽이 동아리에서 다리 찢기를 하다 피멍이 든 일화가 폭행 논란으로 와전됐다며 미안해하자, 정웅인은 "그런 것들을 감수해서 가기에는 너무 속상한데, 앞으로도 다 감내해야 한다"고 답답함을 호소했다.한편 정웅인은 2006년 12살 연하의 비연예인과 결혼해 슬하에 세윤 양, 소윤 양, 다윤 양을 두고 있다. 정웅인은 최근 '꽃의 비밀'을 통해 연극 무대까지 발을 넓혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr