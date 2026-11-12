장나라 결혼식./사진=라원문화, 텐아시아DB

장나라가 남편과의 러브스토리를 공개한다./사진='살롱드립2'

배우 장나라가 6살 연하 남편과의 달콤한 러브스토리를 공개한다.지난 10일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 웹예능 '살롱드립2' 163회 말미에는 다음 회차 예고편이 공개됐다. 공개된 영상에는 차기작 '굿파트너2'로 호흡을 맞추는 장나라와 김혜윤이 게스트로 등장했다.영상에서 MC 장도연은 장나라를 향해 "2024 SBS 연기대상 대상 수상자"라고 치켜세웠고, 장나라는 쑥스러운 미소를 지었다. 이어 분위기가 무르익자 장나라는 남편과의 연애 시절 비화를 가감 없이 털어놓았다.장나라는 남편을 향해 먼저 다가갔던 순간을 떠올리며 "많은 분들이 왕왕 그런 얘기를 하시지 않나. '이쯤 얘기하면 밑져야 본전, 막 괜찮을 것 같은데?'라는 생각이 들었다"며 솔직한 마음을 고백했다.결혼을 결심하게 된 엉뚱하면서도 귀여운 순간도 전했다. 장나라는 "그 사람과 대화할 때 제가 새우깡을 열심히 먹고 있었다. 과자 한 입, 대화 한 입 하다가 얘기를 듣는데 속으로 '오, 나 시집가겠는데?'라는 생각이 들었다"고 털어놨다.남편의 귀여운 사랑꾼 면모도 자랑했다. 장나라는 "남편이 이런 예능이나 유튜브 같은 프로그램에 나오면 너무 좋아한다"며 "막 아이처럼 다리도 떨면서 좋아한다"고 덧붙였다.장나라는 2019년 방송된 SBS 드라마 'VIP'를 통해 만난 6살 연하의 정하철 촬영감독과 2년여의 열애 끝에 2022년 6월 결혼식을 올렸다.장나라와 김혜윤이 출연하는 '살롱드립2' 본편은 오는 11월 17일 오후 6시 유튜브 채널 'TEO 테오'를 통해 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr