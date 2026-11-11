이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

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'유 퀴즈 온 더 블럭' 역사 강사 최태성이 거액의 스카우트 계약서를 찢은 이유에 대해 입을 열었다.11일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 '큰별쌤' 최태성이 게스트로 나섰다.MC 유재석은 "대형 학원으로부터 엄청난 스카우트 제안을 받았다고 들었다. 고민에 원형탈모까지 왔다고?"라고 질문을 던졌다.그러자 최태성은 "계약서를 봤는데 계약금이 어마어마했다. 제가 평생 교직 생활을 해도 벌 수 없는 돈이었다"고 기억을 더듬었다.앞서 그는 지난해 3월 JTBC '아는 형님'에서 "내 1년 매출이 사교육 시장으로 나가면 200억 이상은 나온다"며 자신의 몸값을 언급한 바.최태성은 "전 그전부터 '스카우트 제안이 오면 단호하게 거절할 거야'라고 다짐했는데, 이미 계약서에 이름을 쓰고 있더라"고 흔들렸던 마음을 인정했다.그는 "이름 석 자를 적는 마지막 순간 두려움이 생겼다. 계약하는 순간 인생이 달라지지 않나. 그 인생이 과연 행복할 수 있을까 싶었다"며 학원 측에 일주일의 말미를 구했다.그러면서 "아침에는 사표를 내야겠다고 생각하다가 학교에 가서 학생들을 만나면 '내가 꿈꿨던 생활이 이거잖아' 싶었다"고 갈팡질팡했던 일주일을 돌아봤다.이어 "밥도 못 먹고 잠도 못 잤다. 6일째 되는 날에는 머리카락이 한 움큼 빠졌다"고 덧붙였다.하지만 최태성은 "그러다 어느 한 분을 만났다. 우당 이회영 선생"이라고 운을 뗐다. 그는 "이 집안은 삼한갑족이라고 해서 정말 대단한 명망가 집안이었다. 그런데 경술국치 이후 일제강점기를 관통하면서 집안이 붕괴됐다"고 이회영 일가를 소개했다.이와 함께 "왜 그랬을까. 그분들에게는 꿈이 있었더라. 배우는 사람들에게만큼은 식민지 조국의 백성으로 살지 않게 하고 싶다는 꿈이 있었다"고 강조했다. 그는 "'한 번의 인생, 어떻게 살 것인가'라는 질문을 스스로 던졌다"고 고민의 끝을 정리했다.결국 최태성은 "제가 살아온 삶도 의미가 있고 사회에 작은 기여를 할 수 있겠다는 생각에 눈물이 나면서 계약서를 찢었다"고 결단의 순간을 떠올렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr