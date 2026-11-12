이도가 '데플3' 첫 번째 탈락자가 됐다. / 사진=텐아시아DB

이도가 강의 중단 이후 유튜브 개설 홍보를 했다가 뭇매를 맞았다. / 사진=SNS

이도가 '데플3'에서 활약하지 못한 채 최하위로 탈락했다./사진제공=넷플릭스

이도가 '데플3'에서 활약하지 못한 채 최하위로 탈락했다./사진제공=넷플릭스

2026학년도 대학수학능력시험을 3주 앞두고 예정된 강의를 중단해 공분을 샀던 강사 이도가 방송에서도 기대 이하의 성적표를 받아들었다. 방송 활동에 무게를 두고 뛰어든 두뇌 서바이벌 예능이었지만, 야망에 비해 프로그램 속 실력은 턱없이 부족했다.지난 10일 공개된 넷플릭스 오리지널 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데플3')에는 넷플릭스 연애 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에 출연해 얼굴을 알린 강사 이도가 참가자로 합류했다. 그러나 프로그램 공개 직전, 이도는 방송 외적인 논란으로 먼저 구설에 올랐다.이도는 수능을 3주 앞둔 지난달 29일 건강상의 이유를 들며 한국지리·세계지리 남은 강좌를 진행하기 어렵다고 밝혔다. 1년 커리큘럼을 마무리하는 시기에 수험생들이 다른 대안을 찾을 시간적 여유조차 주지 않은 결정이었다.이후의 행보도 도마 위에 올랐다. 건강 문제로 강의를 놓는다던 그는 며칠 지나지 않은 지난 5일 '데블스 플랜3' 제작발표회에 참석했다. 이틀 뒤에는 개인 유튜브 채널을 개설하고 프로그램 홍보 영상을 올렸다. 이에 누리꾼들은 수험생들에 대한 책임은 뒤로한 채 개인의 방송 활동을 우선시했다며 비판했다. 여론이 악화하자 이도는 10일 "두 해 연속 커리큘럼을 끝까지 책임지지 못했다"며 방송 활동 중단을 선언하고 고개를 숙였다.사과문 게재 직후 공개된 '데플3'에서 이도는 '서울대학교 사범 대학을 졸업한 엘리트', '대형 교육 플랫폼 최연소 강사'라는 타이틀로 등장했다. 그러나 플레이는 기대에 미치지 못했다. 화려한 학벌이 무색하게 이도는 첫 회부터 게임의 흐름을 읽지 못했다.첫 번째 메인 매치 '양자택일' 속 미니게임부터 성과는 저조했다. 1라운드 미니게임 '큐브 세기'에서는 16명 중 11번째로 정답을 맞히는 데 그쳤고, 2라운드 '네모 세기'에서는 단 한 문제도 맞히지 못했다. 게임 내내 "이러다 오늘 집에 가는 거 아니냐", "저는 지금 승점이 낮아서"라며 위축된 발언을 반복하기도 했다.이어 진행된 '잔디깔기'에서는 서출구와 함께 유일하게 점수 대신 게임 정보를 획득하며 분량을 확보했다. 그러나 결정적인 기회를 쥐고도 이를 제대로 활용하지 못했다. 협동과 상생이 핵심인 룰을 간과한 채 정보 공개를 꺼렸고, 홍진호와 현경렬 단 두 명에게만 폐쇄적으로 공유했다. 이를 지켜본 신동은 "처음부터 너무 간을 봤다. 자기가 우위에 있다고 생각한 것 같다"고 일침을 가하기도 했다. 상대를 지나치게 경계하다 판세를 그르친 결과는 1점 획득이라는 메인 매치 최하위 성적표였다.마지막 기회였던 탈락자 매치에서도 반전은 없었다. 16장의 카드를 암기해 승부하는 '기억 포커'에서 집중력을 발휘하지 못한 채 재재에게 패배하며 첫 번째 탈락자로 이름 올렸다. 탈락 직후 이도는 "'탈락하지 말자'가 목표였는데 탈락했다. 엄청 아쉽다"면서도 "억울하게 당해서 탈락했다기보다는, 게임이 여러 판이었는데 한 번도 활약한 적이 없다. 그래서 아쉽지만 인정할 수밖에 없었다"고 자신의 부진을 인정했다.반전은 있었다. 5회 말미에 '유배지' 룰이 공개되며 탈락자들의 생존 여지를 남겨뒀다. 그러나 결과와 관계없이 본업의 신뢰를 잃으면서 택한 방송에서 이도가 보여준 플레이는 아쉬움을 남긴다. 강사로서의 신뢰는 떨어졌고, 방송인으로서도 뚜렷한 역량을 입증하지 못한 채 논란의 여파만 떠안게 됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr