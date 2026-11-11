최정원, 50대 맞아? 복근 무슨 일…"닭가슴살 100g만 먹고 버텨" ('퍼라')

이미지 크게보기 배우 최정원이 50대에 만든 복근 몸매의 비결을 고백했다. / 사진 = TV조선 '퍼펙트라이프'

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'퍼펙트라이프' 배우 최정원(55)이 50대에 만든 복근 몸매의 비결을 고백했다.11일 방송된 TV조선 '퍼펙트라이프'에는 데뷔 45년 차 배우 최정원이 게스트로 출연했다. 최정원은 1982년 드라마 '호랑이 선생님' 아역으로 연기를 시작했다.그는 "데뷔 당시 내 나이가 12살이었다"며 "방송국에 가면 연예인들을 볼 수 있겠다 싶어서 오디션에 참여했는데 합격을 했다. 바로 다음 주부터 나오라고 연락이 왔다"고 당시를 회상했다.성인이 된 뒤 MBC 공채에서는 떨어졌지만, KBS에서 기회를 잡았다. 그는 "다행히 KBS 14기 공채 탤런트로 뽑혀 정식으로 데뷔하게 됐다. 손현주, 이병헌, 김정난 등이 내 동기"라고 덧붙였다.또 최정원은 갱년기 이후 달라진 몸 상태도 밝혔다. 그는 "내가 2, 30대까지 체중관리가 쉬웠다. 그런데 갱년기가 오면서 나잇살이 붙더니 한 번에 8, 9kg이 늘더라. 염증수치도 정상인보다 2배 이상 높았다"고 말했다.이어 "큰 충격에 독하게 마음을 먹고 3개월 만에 9kg을 감량했다. 그게 4년 전의 일"이라며 당시 찍은 바디프로필을 소개했다. 사진 속 최정원은 선명한 복근과 탄탄한 몸매를 자랑했다. 이를 본 출연진은 "독하지 않고선 할 수 없는 일"이라며 혀를 내둘렀다.그러자 최정원은 "당시 체지방률이 한 자릿수였다. 나는 먹는 걸 좋아하는데 그걸 할 수 없으니 힘들더라. 닭가슴살 100g만 먹고 하루를 버티기도 했다"고 당시 식단을 떠올렸다.하지만 그때의 복근이 여전하냐는 질문에는 "당연히 없다"고 선을 그었다. 그러면서 "서둘러 뺀 살은 금방 찌더라. 이제 나이가 있다 보니 극단적인 식단 조절은 힘들다"고 솔직하게 인정했다. 또 "난 원래 떡볶이 국수 등 밀가루 음식을 좋아하는데 어느 순간부터 소화도 잘 안 된다. 늘 더부룩하고 뱃살이 쌓이는 느낌"이라고 고민을 내비쳤다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr