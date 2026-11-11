사진 = '우리 사이엔 편지가 있다' 유튜브 채널 캡처

사진 = '우리 사이엔 편지가 있다' 유튜브 채널 캡처

한수아가 에스파 멤버 카리나와 있지 류진의 소개로 만나 거의 매일 붙어 지낼 정도로 절친한 사이가 된 비하인드를 공개하며 애정을 드러냈다.유튜브 채널 '우리 사이엔 편지가 있다'에서는 '한수아 카리나 이 정도로 사랑하고 있는지 알았던 사람?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 한수아는 영화 '노이즈' 시사회 자리에서 배우 이선빈의 지인으로 참석했던 있지 류진과 처음 인연을 맺었고 이후 류진의 집에서 카리나를 소개받으면서 세 사람이 특별한 인연으로 묶이게 되었다고 밝혔다.한수아는 카리나에 대해 "처음에는 어색한 기류 속에서 서로의 혈액형과 MBTI를 물으며 대화를 시작했다"며 "근데 이야기를 거듭할수록 가치관과 유머 코드는 물론 분노와 눈물 포인트까지 모든 성향이 소름 돋을 정도로 똑같더라"고 설명했다.이어 한수아는 류진과 친해진 이후 류진이 카리나를 소개해 주면서 세 사람이 자연스럽게 한 자리에 모이게 되었다고 덧붙였다.류진의 집에서 셋이 모여 시간을 보낸 끝에 집에 가기 전 카리나가 먼저 연락처를 물어보았고 한수아는 "너무 편해 너무 좋아 카리나 좋아"라고 화답하며 기쁜 마음으로 번호를 건네주었다고 회상했다.한수아는 카리나와 알게 된 지 1년이 조금 넘은 지금까지도 거의 매일같이 만날 정도로 급속도로 가까워졌다고 전했다.한수아는 바쁜 스케줄을 소화하는 카리나가 일정을 마친 뒤 매일같이 자신의 집에 찾아와 저녁을 먹는 일이 어느 순간 당연한 일상이 되었다고 설명했다.이어 한수아는 "슈퍼스타를 친구로 두는 것도 여간 피곤한 일이 아니다"라고 너스레를 떨면서도 대중의 큰 관심을 받는 카리나가 방송에서 자신의 이름이 언급되는 것조차 혹시라도 불편할까 봐 평소 의식적으로 피했다고 털어놓았다.하지만 한수아는 이번에 소중한 사람에게 마음을 전하는 편지 콘텐츠에 출연하게 되면서 혹시나 실례가 될까 미리 카리나에게 연락해 양해를 구했다고 밝혔다.카리나는 오히려 방송 출연을 적극적으로 응원해 주었을 뿐만 아니라 잠옷을 입고 등산했던 날이나 동물원과 전시회를 찾았던 추억의 사진들을 직접 골라 전송해 주며 세심한 코멘트까지 덧붙여 주는 훈훈함을 보였다.하지만 영상을 본 네티즌들은 댓글로 "인생 최대 업적이 카리나 절친인 거냐", "언급 적당히 해라", "카리나 이야기를 그렇게 많이 해서 뭐 하냐", "카리나 팔이 그만 좀"이라며 날 선 반응을 보인 바 있다. 일부 댓글에서는 "카리나 친구 말고 배우 한수아로 더 알려지길 응원한다", "둘의 우정 너무 보기 좋다", "친구랑 추억 이야기도 편하게 못 하나" 등의 반응도 있었다.이후 카리나는 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 "말을 할까 말까 고민을 많이 했는데 마이도 멤버도 가족도 친구도 나한테는 다 너무 소중한 존재이고 그 누구도 상처받지 않았으면 좋겠다"며 "내 사랑은 한 쪽에만 기울지 않고 나는 내가 주는 사랑만큼 받는다고 생각하는데 많이 사랑받아서 행복하고 그 행복을 가볍게 생각하지 않아서 어디에도 화살이 가지 않았으면 좋겠다"고 했다. 카리나의 해당 발언이 정확히 한수아를 향한 비난을 의식했다고 밝혀지진 않았지만 많은 네티즌들은 그렇게 의식하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr