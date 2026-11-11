168cm 45kg '뼈말라' 됐다는 한예종 출신 여배우…감량 후 웹툰 속 톱스타 변신 ('유일무이')

배우 강나언이 '유일무이 로맨스'에서 톱스타로 변신해 레드벨벳 조이와 연기 호흡을 맞췄다. 키 168cm에 몸무게 45kg인 것으로 알려진 그는 제작발표회에서 캐릭터의 비주얼을 위해 체중을 감량했다고 밝혔다. 강나언은 한국예술종합학교 연극원 출신이다.지난 9일 공개된 티빙 드라마 '유일무이 로맨스'에서 강나언은 아역배우 출신 톱스타 주다홍 역으로 첫 등장했다. 작품은 취업준비생 공유일(박수영 분)과 톱스타 탁무이(김현진 분)를 중심으로 펼쳐지는 로맨스를 그린다. 강나언은 오랫동안 탁무이를 짝사랑해 온 주다홍의 솔직하고 당돌한 면모를 표현했다.극 중 주다홍은 라이벌의 비아냥에도 여유롭게 맞서는가 하면, 탁무이 앞에서는 화환 띠까지 두르고 적극적으로 애정을 표현한다. 강나언은 상대에 따라 달라지는 말투와 표정으로 주다홍의 능청스러운 성격을 살렸다.촬영 현장에서는 톱스타다운 집중력을 보이면서도 공유일에게 스스럼없이 다가가 연기 자문을 구하는 모습으로 색다른 면모를 보여줬다. 타로 마스터로 변신하는 장면에서는 상황에 맞춰 표정과 태도를 바꾸며 캐릭터의 다양한 모습을 그려냈다. 앞서 강나언은 드라마 '일타 스캔들', '피라미드 게임', '모범택시3' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다.'유일무이 로맨스'는 매주 월요일 오후 6시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr