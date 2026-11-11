사진 = 박지윤 인스타그램

사진 = 박지윤 인스타그램

사진 = 박지윤 인스타그램

사진 = 박지윤 인스타그램

방송인 박지윤이 지난해 사진을 공개하며 편안하면서도 세련된 겨울 패션을 선보였다.박지윤은 최근 자신의 인스타그램에 "작년사진첩에서 사진 문신어그 사진들 🤳🏻잘신어지고 편한 신발이 최고인거 아시죠?저는 특히 발에 열이 많은 제주인이라 양말없이 신기좋은 어그 너무 사랑해요❤️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박지윤은 탁 트인 야외 공간의 낮은 벽에 걸터앉아 한 손으로 얼굴을 받친 채 미소 짓고 있다. 베이지색 니트 모자와 브라운 계열의 롱코트로 포근한 분위기를 연출했으며, 넉넉한 바지에 어그 슈즈를 매치해 편안한 겨울 스타일을 완성했다. 자연스럽게 흘러내린 긴 머리와 부드러운 미소가 눈길을 끈다.이어진 사진에서 박지윤은 나무 벤치에 다리를 꼬고 앉아 양손을 들어 카메라를 향해 손바닥을 펼쳐 보이고 있다. 패턴이 들어간 버킷햇과 브라운색 퍼 재킷에 아이보리색 니트 팬츠를 매치한 모습이다. 흰색 장갑과 털 장식이 돋보이는 어그 슈즈가 어우러지며 귀여운 매력을 더했다.또 다른 사진에서 박지윤은 크리스마스 장식으로 꾸며진 쇼윈도 앞에 서서 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 분홍색 헤어밴드로 긴 생머리를 넘긴 채 흰색 상의와 짙은 브라운색 조끼, 검은색 바지를 착용했다. 양손을 주머니에 넣은 자연스러운 자세와 깔끔하게 떨어지는 바지 실루엣이 늘씬한 비율을 돋보이게 한다.마지막 사진에서 박지윤은 회색 맨투맨과 트레이닝 팬츠 차림으로 의자에 앉아 환하게 웃고 있다. 검은색 모자 아래로 긴 머리를 늘어뜨리고 한 손에 휴대전화를 든 모습이다. 다리를 꼰 편안한 자세에 브라운색 어그 슈즈를 매치해 꾸밈없는 일상 패션을 보여줬다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "늘씬해서 옷태가 나시네요", "진짜 스타일 좋으셔", "이쁘셔요" 등의 댓글을 달았다.한편 박지윤은 같은 KSB 아나운서 출신 최동석과 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 결혼 14년 만에 파경을 맞았다. 두 사람은 제주지방법원에 이혼조정신청서를 제출하고 이혼 절차를 밟고 있으며 '쌍방 상간 소송'을 제기하며 흙탕물 싸움도 벌이고 있다. 현재 자녀의 양육권과 친권은 모두 박지윤이 확보한 상태다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr