공무원 출신 유튜버 김선태가 연예기획사 설립설을 부인했다. / 사진=MBC

공무원 출신 유튜버 김선태가 연예기획사 설립설을 부인했다. 최근 방송 출연 과정에서 불거진 논란으로 일감이 줄고 직원까지 퇴사했다고 밝힌 가운데, 이번에는 법인 운영을 둘러싼 해명에 나섰다.11일 한 매체는 김선태가 충청북도 충주시에 주식회사 에스티스튜디오를 설립하고 대중문화예술기획업 등록을 마쳤다고 보도했다. 해당 법인은 지난 3월 설립됐으며 사업 목적에는 엔터테인먼트 및 연예기획사 운영업, 디지털 콘텐츠 제작과 유통, 방송 프로그램·영화 제작 및 배급업 등이 포함된 것으로 알려졌다.그러나 김선태는 연예기획사를 차렸다는 해석에 선을 그었다. 그는 이날 한 매체와의 인터뷰에서 "연예기획사가 아닌 유튜브 콘텐츠 제작 회사다. 현재 저를 포함해 직원은 2명뿐"이라고 설명했다. 이어 "세무사가 관련 서류를 정리하는 과정에서 업종이 그렇게 분류된 것 같다"고 덧붙였다.법인 설립 자체는 새로운 사실이 아니다. 김선태는 지난 4월 유튜버 침착맨의 채널에 출연해 공직을 떠난 뒤 1인 법인을 세웠다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 "유튜브에서 1년만 버텨보자는 것이 제 계획"이라며 독립 이후의 활동 방향을 전했다.김선태는 충주시 공식 유튜브 채널 '충TV'를 운영하며 '충주맨'이라는 별명을 얻었다. 공무원 신분으로 파격적인 홍보 콘텐츠를 선보이며 인기를 끌었고, 지난 2월 퇴직한 뒤 개인 유튜브 채널을 개설했다. 현재 구독자는 약 162만명이다.다만 공직을 떠난 뒤의 행보가 순탄하지만은 않았다. 지난 7월 KBS 웹예능 '돈선태 성공시대'의 단독 MC를 맡았지만, 선공개 영상에서 걸그룹 리센느 멤버 원이에게 던진 질문이 논란이 됐다.당시 김선태는 원이가 경상도 사투리인 "무섭노"를 사용했다가 온라인상에서 이른바 '일베 논란'에 휩싸였던 일을 언급했다. 그는 "억까(억지로 까내림) 수준이다", "바이럴 노림수 아니냐" 등의 질문을 던졌고, 논란이 됐던 표현을 다시 말해 달라고 요청하기도 했다.영상 공개 이후 상대방을 배려하지 않은 질문이었다는 비판이 쏟아졌다. 김선태는 "사전에 업로드 영상을 면밀히 검토하지 못한 점은 무책임했다"며 "게스트에게 무리한 언행을 한 명백한 저의 잘못이며, 피해를 입은 리센느 멤버들에게 진심으로 죄송하다"고 사과했다. 제작진은 영상을 삭제했고, 프로그램도 폐지됐다.이후 김선태는 개인 유튜브 채널을 통해 "제가 좀 욕심이 있었나 보다. 공중파 방송 단독 MC를 한 번 해보고 싶다고 했는데 해보니까 사실 쉽지 않은 것 같다. 제가 능력이 부족하고 소속사가 있고 이런 게 아니다. 따로 혼자 있다 보니까"라며 심경을 털어놨다.최근에는 일감이 줄어든 근황도 공개했다. 지난 11일 공개한 '김선태 홍보' 영상에서 그는 "하루하루 겨우 버텨나가고 있다. 계절적으로는 성수기이지만 우리에게는 추운 겨울이 온 것 같다"고 말했다. 직원이 퇴사했다는 소식도 전했다.충주시 공식 유튜브 채널을 이끌던 시절에는 조직의 지원을 받았지만, 퇴직 이후에는 콘텐츠 제작부터 사업 운영까지 직접 책임져야 하는 상황이다. 162만 구독자를 확보한 김선태가 잇단 논란과 사업 운영의 어려움 속에서 어떤 행보를 이어갈지 관심이 쏠린다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr