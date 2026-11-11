사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

방탄소년단(BTS) 뷔가 과감한 스타일링과 강렬한 눈빛이 돋보이는 화보를 공개했다.뷔는 최근 자신의 인스타그램에 "cartier 🤝harpersbazaarkorea"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 뷔는 상의를 탈의한 채 푸른 잔디밭에 쪼그려 앉아 카메라를 올려다보고 있다. 양손으로 얼굴을 감싼 포즈와 헝클어진 헤어스타일이 묘한 분위기를 자아낸다. 청바지만 걸친 상반신에는 넓은 어깨와 탄탄한 팔 근육이 드러나며, 손가락의 반지와 손목시계가 시선을 끈다.이어진 사진에서 뷔는 흰색 재킷 안에 깊게 파인 연두색 스트라이프 상의를 입고 아이스크림을 입에 가져가고 있다. 정면을 응시하는 또렷한 눈빛과 자연스럽게 흘러내린 앞머리가 매력적인 비주얼을 완성한다. 목에 겹쳐 착용한 목걸이와 손가락의 반지가 화려함을 더한다.또 다른 사진에서 뷔는 초록빛 나뭇잎 사이에 몸을 기댄 채 한 손에 과일을 들고 카메라를 바라보고 있다. 연한 녹색 스트라이프 셔츠와 흰색 상의에 체크무늬 하의를 매치해 자유로운 분위기를 연출했다. 살짝 벌어진 입술과 나른한 눈빛이 어우러지며 특유의 몽환적인 매력을 드러낸다.마지막 사진에서 뷔는 짙은 녹음이 우거진 공간의 돌 가장자리에 앉아 고개를 돌리고 있다. 파란색 아가일 패턴 니트에 노란빛 상의와 꽃무늬 반바지를 매치한 모습으로, 양손을 짚은 채 어딘가를 응시하는 표정이 인상적이다. 자연스럽게 이마를 덮은 머리카락과 푸른 조명이 어우러져 신비로운 분위기를 자아낸다.뷔는 이번 화보에서 까르띠에의 다양한 주얼리와 시계를 착용하며 여섯 가지 커버를 장식했다. 함께 진행된 인터뷰에서는 방탄소년단 월드투어를 언급하며 일곱 멤버 모두에게 행복한 기억으로 남을 것 같다는 소감을 전했다. 바쁜 일정 속에서도 잃고 싶지 않은 것으로 일상의 소소한 행복을 느끼는 감각을 꼽으며 팬들을 향한 애정도 드러냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr