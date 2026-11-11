사진 = 오연수 인스타그램

사진 = 오연수 인스타그램

배우 오연수가 가을 단풍을 즐기는 편안한 일상을 공개했다.오연수는 최근 자신의 인스타그램에 "서울숲 단풍구경 🍁🍂"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 오연수는 오연수는 식탁 앞에 앉아 젓가락으로 면을 길게 들어 올리고 있다. 연보라색 니트에 귀를 덮는 검은색 모자를 착용하고 동그란 안경을 쓴 모습으로 카메라를 바라보며 면을 들어 보이는 표정이 친근한 매력을 더한다. 한 손에는 숟가락을 들고 있으며 앞에 놓인 커다란 그릇과 접시에는 먹음직스러운 음식이 담겨 있다.이어진 사진에서 노랗게 물든 나무들이 늘어선 서울숲에서 가을 풍경을 바라보고 있다. 검은색 니트 비니와 안경을 착용하고 두툼한 검은색 아우터를 입은 모습으로, 고개를 살짝 들어 옆을 바라보는 자연스러운 옆모습이 눈길을 끈다. 턱선 부근까지 내려오는 단정한 헤어스타일과 수수한 차림이 어우러져 편안한 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "오늘도 이쁜 연수언니", "연수님 좋아요" 등의 댓글을 달았다.한편 1971년생으로 55세인 오연수는 1998년 배우 손지창과 결혼해 슬하 2남을 줬다. 오연수는 SNS를 통해 일상과 근황을 공유하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr