사진 = 고아라 인스타그램

배우 고아라가 울긋불긋 물든 단풍나무 아래에서 여유로운 가을 근황을 전했다.고아라는 최근 자신의 인스타그램에 손 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 고아라는 붉은색과 주황색 단풍이 가득한 나무 아래에 서서 고개를 들어 나뭇잎을 바라보고 있다. 검은색 후드 집업에 남색 와이드 팬츠, 흰색 운동화를 매치한 편안한 차림으로 자연스러운 매력을 드러냈다. 허리 아래까지 길게 내려오는 갈색 머리카락과 살짝 위로 향한 얼굴이 어우러져 청순한 분위기를 자아낸다.특히 고아라는 양팔을 자연스럽게 내린 채 단풍을 올려다보며 꾸밈없는 모습을 보여줬다. 붉고 노랗게 물든 나뭇잎이 머리 위를 가득 채운 가운데, 편안한 캐주얼 패션과 늘씬한 실루엣이 눈길을 끈다. 화려한 의상이나 특별한 포즈 없이도 고아라 특유의 맑고 수수한 매력이 돋보인다.한편 1990년생으로 36세인 고아라는 최근 SNS를 통해 다양한 일상 사진을 공개하며 팬들과 소통하고 있다. 고아라는 지난해 티빙 오리지널 시리즈 '춘화연애담'에서 화리공주 역을 맡아 열연했으며 현재 SNS를 통해 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr