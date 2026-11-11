'돌싱N모솔' 예고편이 공개됐다. / 사진제공= MBC에브리원·E채널 '돌싱N모솔'

'돌싱N모솔' 예고편이 공개됐다. / 사진제공= MBC에브리원·E채널 '돌싱N모솔'

'돌싱N모솔' 출연자가 여성 출연진의 뒷담화를 들은 듯한 모습을 보여 긴장감을 자아냈다.지난 10일 방송된 MBC에브리원·E채널 '연애기숙학교 2기-돌싱N모솔'(이하 '돌싱N모솔') 2회에서는 입학생들의 첫 데이트와 자기소개가 그려졌다. 이어 공개된 3회 예고편에는 자기소개를 마친 출연진 사이에서 예상치 못한 갈등이 벌어지는 모습이 담겼다.먼저 모태솔로 남성 출연자 온달은 자기소개 도중 2세 계획을 언급해 다른 입학생들을 당황하게 한다. 어깨는 자신이 모태솔로가 아니라는 사실을 밝히며 반전을 안긴다. 연이어 예상 밖의 발언이 나오자 MC들도 놀라움을 감추지 못한다.첫 등장부터 독특한 캐릭터로 눈길을 끌었던 투플러스는 자기소개에서 '살인 기술'이라며 진지하게 시범을 선보인다. 그의 엉뚱한 행동에 출연진이 웃음을 터뜨리자 넉살은 "투플러스는 단 하나도 평범한 게 없어"라고 말한다.그러나 자기소개가 끝난 뒤 분위기가 달라진다. 한자리에 모인 돌싱녀들이 모태솔로 남성 출연자들에 대한 솔직한 생각을 털어놓기 시작한 것.뉴욕쥐는 "발언들이 너무 킹받잖아"라고 불만을 드러낸다. 앙큼캣은 "저랑 좀 안 맞는 것 같아요", 꽃사슴은 "반감 들지 않아요?"라고 말하며 남성 출연자들의 자기소개에 대한 생각을 나눈다.문제는 이때 투플러스가 복도를 지나가고 있었다는 것. 여성 출연진 사이에서는 "대화가 저쪽으로 들리나?"라는 말이 나오고, 현장에는 순식간에 긴장감이 감돈다.앙큼캣은 제작진과의 인터뷰에서 "너무 멘붕이 온 거예요"라고 당시 상황을 떠올린다. 뉴욕쥐 역시 "패닉 상태였어요"라며 당혹감을 드러낸다. 이를 지켜보던 MC 넉살도 "이게 말이 되나?"라고 반응한다.이어 투플러스는 "기분이 나빴지만 스트레스를 풀려고 했습니다"라고 말한 뒤 홀로 노래를 부르는 모습을 보인다. 그가 여성 출연진의 대화를 실제로 들었는지, 어떤 이유로 기분이 상했는지는 아직 공개되지 않았다.자기소개를 계기로 출연진의 속마음이 드러난 가운데, 이번 사건이 앞으로의 러브라인에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠린다.'돌싱N모솔' 3회는 오는 17일 오후 10시 MBC에브리원과 E채널에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr