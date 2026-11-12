31기 옥순이 가족에게 받은 손편지와 돈봉투를 공개했다./사진=SNS

SBS Plus·ENA '나는 SOLO(나는 솔로)' 31기 옥순(본명 조이현)이 가족들이 건넨 따뜻한 응원을 공개했다.옥순은 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "이 힘든 시간 가족들 없었음 어떻게 버텼나 몰라"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 두툼한 현금 뭉치가 든 흰 봉투와 함께 가족이 직접 손으로 써 내려간 편지 한 장이 담겼다. 편지에는 '사랑하는 딸에게. 십 년 동안 쉬지 않고 정말 고생 많이 했다. 지금까지의 경험이 성장의 밑거름이 될 거라 굳게 믿고 새로운 시작을 준비하는 너에게 좋은 일만 가득하고 모든 일이 다 이뤄지길 바란다. 늘 너의 행복을 빌며 지금의 힘든 시간도 지혜롭게 잘 이겨내어 꽃길만 걷기를 기도한다. 온 가족은 항상 너를 응원하며 더욱더 힘내고 자신감을 갖고 넓은 세상으로 나아가길 바란다. 사랑한다. 언제나 네 편'이라는 애정 어린 위로가 빼곡히 적혀 있다.31기 옥순은 ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO' 31기 방송 당시 영숙, 정희와 함께 순자를 향한 뒷담화 논란으로 도마 위에 오른 바 있다. 당시 그는 "의도와 상관없이 상처가 되었을 수 있다는 점을 무겁게 받아들인다"고 사과했다. 방송에서 영호와 최종 커플이 됐으나 결별했고, 최근 둘의 다정한 사진이 유출돼 재결합설이 불거지자 "실수로 유출된 사진일 뿐 재교제나 결혼은 아니다"라고 선을 그었다.이와 함께 31기 옥순은 자신을 둘러싼 허위사실 유포에 대해 법적 칼을 빼 들었다. 그는 "결혼설, 임신, 낙태, 유산, 성병 의혹, 성형 의혹 등은 모두 사실이 아니다"라며 15가지에 달하는 의혹을 조목조목 반박했다. 또 악플러에게 받은 메시지를 공개하며 "손가락질에 멀쩡히 다니던 직장도 관두고 몇 달을 숨어 살았다"고 호소하며 강경 대응을 예고했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr